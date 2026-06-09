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Liberalii nu cred că guvernul propus de Tomac va trece de vot. Andronache (PNL): „E controlat de PSD”

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Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a criticat marți, 9 iunie, Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac, susținând că este „infiltrat” și „controlat” de PSD și are șanse reduse să fie învestit.

Andronache nu crede că guvernul lui Tomac va trece de Parlament. FOTO FB Gabriel Andronache
Andronache nu crede că guvernul lui Tomac va trece de Parlament. FOTO FB Gabriel Andronache

„Singurul partid care i-a impus condiții lui Eugen Tomac e PSD, prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD”, a afirmat Andronache, într-o postare pe Facebook.

„Controlul exercitat de PSD va fi trăsătura definitorie a acestui guvern”

Liberalul a adăugat că executivul pregătit de Tomac ar avea drept scop „salvarea PSD de răspunderea formală a guvernării” și a subliniat că influența social-democraților asupra programului și formulei de guvernare va fi „trăsătura definitorie” a acestuia.

„E vorba de un guvern infiltrat de PSD și controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării. Controlul exercitat de PSD asupra programului și a formulei de guvernare va fi trăsătura definitorie a acestui guvern”, a scris Andronache pe Facebook.

În acest context, liderul deputaților PNL spune că liberalii nu se așteaptă ca executivul  propus de Tomac să ajungă să fie învestit:

„Nu credem că acest guvern va trece de votul Parlamentului”.

Tomac: „Am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez”

Amintim că Eugen Tomac a avut marți, 9 iunie, o reacție la acuzațiile aduse de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, privind apropiați ai PSD -ului aflați pe lista sa de miniștri.

„Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul din care provine. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez şi pe care o susțin şi, evident îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional”, a spus Eugen Tomac după întâlnirea cu grupul minorităţilor din Parlament.

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