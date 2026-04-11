Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Ilie Bolojan vs. administrația locală. Motivele din spatele planurilor de debarcare a premierului: “De aici vine toată această dorință de schimbare”

În așteptarea unui anunț pe 20 aprilie, dată transmisă de PSD ca fiind decisivă în luarea unei decizii în interiorul partidului pentru rămânerea la guvernare, se conturează tot mai clar intențiile factorilor decidenți. Pentru PSD o eventuală trecere în opoziție nu este atât de simplă, în condițiile în care AUR nu acceptă o colaborare și nu dorește să voteze alături de social-democrați. 

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în Parlament
Analistul politic Radu Delicote declară pentru “Adevărul” că presiunea din teritoriu a fost decisivă în crearea situației în care Coaliția se poate destramă după sărbători.

PSD își dorește să aibă mai multă putere de influență, la nivel de coaliție, din perspectivă administrativă există o presiune de la toate partidele aflate la guvernare, de la primari, președinții de consilii județene, și de la consilierii județeni care nu mai găsesc neapărat un interlocutor, i-aș spune, deschis, la București, cel puțin în Ilie Bolojan Și de aici vine toată această dorință de schimbare Și, inclusiv, la nivel de funcționalitatea coaliției, vedem că principiul pentru care acești parteneri politici au plecat la drum inițial nu mai există”.

Coaliția, afectată de conflicte interne și negocieri tensionate

Disfuncționalitățile din coaliție sunt alimentate de conflicte constante și de lipsa unei direcții comune, ceea ce afectează atât deciziile politice, cât și relația cu administrația locală.

Deci, vedem foarte multe certuri, avem parte de foarte multe declarații pe surse în care unii se ceartă cu ceilalți. Există negocieri, de multe ori, aruncate așa aleatoriu în presă, doar pentru a intimida un partid sau alt partid. Există multe aripi, aripa susținătorilor, aripa contestatarilor, aripa nemulțumiților, din toate partidele. Deci lucrurile acestea dăunează foarte grav funcționalității rodajului coaliției de guvernare”, spune analistul.

PSD a transmis deja un semnal clar în ceea ce privește relația cu actualul premier, fiind deschis inclusiv la renegocierea acestei poziții în interiorul coaliției. Sorin Grindeanu le-a spus partenerilor de coaliție din PNL și USR „să se abțină de la lecții”, după ce premierul Ilie Bolojan a sugerat că strategia PSD, care vizează schimbări în Guvern fără a lua în calcul consecințele, ar reflecta o formă de aroganță politică.

 „Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”, a declarat liderul PSD.

De altfel, presiunea pe care PSD o pune în spațiul public pe partenerii de guvernare ar avea ca scop o mișcare în interiorul Coaliției de retragere a sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. 

Deja PSD a spus clar și răspicat că nu își mai dorește să lucreze strict cu Bolojan și este dispus la negociere în interiorul coaliției pentru un alt premier Acum, dacă asta se va întâmpla sau nu, probabil că vom vedea fix în pașii pe care i-au menționat și ei.

 Întâi, referendumul acela intern cu cei 20 sau câți mii de membri vor fi întrebați în interiorul PSD ce vor să facă.

Doi, inclusiv poziționarea PNL-ului, pentru că și aici lucrurile sunt un pic neclare. Iar în al treilea rând poziționarea celorlalți parteneri, poziționarea PSD, poziționarea PNL, poziționarea ulterioară a partenerilor de coaliție și ulterior un vot de încredere în Parlament”.

Premierul Ilie Bolojan anunță cinci măsuri strategice în domeniu energiei. Ivan: „Nu s-a pus problema raționalizării carburanților”
Ședință de Guvern FOTO: gov.ro

Opoziția, un scenariu complicat pentru PSD

Deși discuțiile despre ieșirea PSD de la guvernare sunt tot mai frecvente, realitatea parlamentară și izolarea politică posibilă complică acest scenariu. Lipsa unei colaborări cu AUR limitează opțiunile social-democraților care au și responsabilitatea luării decizilor luând în considerare liderii din teritoriu care presează pentru a relaxare a măsurilor de austeritate. 

Argumentul adus de social democrați pentru consultarea din 20 aprilie este legat de faptul că pachetul de măsuri sociale nu a fost luat în seamă. La mijlocul lunii martie, Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii social-democrați vor vota bugetul pe 2026, dar că vor să introducă, prin amendamente votate în Parlament, măsuri de sprijin social care se ridică la 1,8 miliarde de lei.

În cazul în care se va ajunge la un consens în PSD asupra ieșirii de la guvernare, partenerii rămași ar trebui să treacă de un vot de încredere în Parlament.

Pentru că votul de încredere, de fapt, va arăta cât de solidă este această coaliție, pe câte voturi se bazează sau nu. În orice caz, criza politică, așa cum o titrează foarte multe publicații, nu există în sensul clasic. Și dacă vom avea guvern minoritar, acesta va funcționa. Evident, cu frâna de mână trasă pe anumite măsuri, dar va funcționa. Și dacă vom avea altă așezare a coaliției de guvernare, în matematica parlamentară, așa cum arată astăzi și în interesele electorale pe care le au partidele de la guvernare, această coaliție este obligată să funcționeze cel puțin în perioada următoare”, spune Radu Delicote.

În același timp, varianta unei guvernări în care AUR ar avea un rol este exclusă de partidele aflate în prezent la putere, inclusiv din considerente electorale.

Alte scenarii în care AUR vine la guvernare, mai mult ca sigur, nu sunt luate în calcul de către partide. Pentru că în orice scenariu în care AUR este la guvernare, electoral, AUR va reuși să strângă mult mai repede puncte și să dăuneze oricărei alte matematici politice”, concluzionează analistul.

Ilie Bolojan spune că demisia nu este o alternativă pe care să o ia în considerare și atrage atenția asupra jocurilor de putere care pot avea consecințe grave într-o perioadă care nu este lipsită de provocări nici din punct de vedere economic.

Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a spus Bolojan pentru Digi24 la finele lunii martie. 

