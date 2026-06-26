SURSE PNL îl propune pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Partidul Național Liberal îl propune pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, potrivit unor surse politice.

Varianta Siegfried Mureșan este luată în calcul ca opțiune tehnico-politică, în condițiile în care partidul caută un candidat cu profil european și experiență în relațiile instituționale de la Bruxelles.

Zilele trecute, Mureșan a avut o reacție publică critică la adresa liderului PSD Sorin Grindeanu, desemnat de social-democrați ca propunere pentru funcția de prim-ministru.

Într-o postare pe Facebook, eurodeputatul a criticat nivelul de încredere în clasa politică și a acuzat PSD că ar fi alimentat, în timp, o percepție negativă asupra întregii clase politice:

„Încrederea românilor în clasa politică este zero. Asta a încercat mereu PSD: să lase impresia că toți politicienii sunt la fel - corupți și incompetenți. Să ne convingă că nu merită să mergem la vot, iar ei să câștige prin voturile clientelei de partid și prin absenteism”.

Acesta a continuat cu exemple privind diferențele dintre politicieni, menționându-l pe Ilie Bolojan ca model de lider în care o parte a publicului își pune încrederea, în contrast cu Sorin Grindeanu.

„Există politicieni ca Ilie Bolojan, în care mulți oameni au încredere. Dar și politicieni ca Sorin Grindeanu, în care oamenii nu vor avea niciodată încredere”, a mai transmis Mureșan.

Siegfried Mureșan critică vehement implicarea AUR în guvernare

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a criticat dur demersul fostului premier desemnat Adrian Veștea de a negocia cu AUR înaintea votului de învestire, afirmând că România „nu are nevoie” de un guvern care își începe mandatul în acest mod.

Mureșan a transmis pe Facebook că „în numele ‘responsabilității’ se caută acum sprijinul AUR”, subliniind că adevărata responsabilitate înseamnă „să construiești majorități proeuropene, nu să cauți sprijin la cei care au contestat constant direcția europeană a României”.

„Responsabilitatea înseamnă un guvern format din cei care vor să ducă România înainte, nu din cei care vor să o țină pe loc”, se arată în aceeași postare.