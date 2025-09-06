search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Piedone demisionează din PUSL și își face propriul partid. „A venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel". Ce spune despre candidatura la Primăria Capitalei

Publicat:

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și fost șef al ANPC, a anunțat că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și își va înființa propria formațiune politică. Piedone spune că „a venit timpul să ajute cetățenii de la un alt nivel”. 

Cristian Popescu Piedone a luat decizia să își facă propriul partid / Sursa foto: Inquam Photos
Cristian Popescu Piedone a luat decizia să își facă propriul partid / Sursa foto: Inquam Photos

Piedone se desparte de partidul fondat de Dan Voiculescu

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și fost șef al ANPC, a anunțat sâmbătă dimineață că demisionează din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), formațiune fondată de Dan Voiculescu. Într-un mesaj public, Piedone a precizat că își va înființa propriul partid politic, pe care îl descrie drept „un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor”.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!

Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid!

Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!

Revin, foarte curând, cu detalii!” a scris Cristian Popescu Piedone pe pagina sa de Facebook. 

Care sunt planurile pe care le are Cristian Popescu Piedone în politică

În mesajul său public, Cristian Popescu Piedone a lăsat de înțeles că planurile sale politice depășesc simpla candidatură la o funcție locală. El vorbește despre o etapă nouă, „la un alt nivel”, unde își propune să continue lupta pentru cetățeni și împotriva celor pe care îi numește „balauri și hiene”. În stilul său caracteristic, fostul primar al Sectorului 5 a declarat:

„Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!

Oameni buni, profesional sunt creat de către cetățenii nedreptățiți și păcăliți de statul român!  Mereu m-am luptat pentru cetățeanul onest! Indiferent ce funcție publică am ocupat, mereu și mereu am fost în slujba cetățeanului!

Oameni buni, consider că a venit vremea…Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele!  Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață!

Piedone n-a renunțat nici măcar când hienele l-au azvârlit în prăpastie! Pentru că Bunul Dumnezeu l-a lăsat la judecata cetățenilor! Iar cetățenii… l-au ridicat, i-au oblojit rănile și i-au dat forță să meargă mai departe!

Citește și: Procurorul-șef al DNA condamnă divulgarea stenogramelor în care Piedone e certat de soție: „Au afectat dreptul la viață privată”

Și eu, Piedone, am mers mai departe! Cu capul în față! Mereu… în față!

Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate!” 

El a promis că va reveni în perioada următoare cu detalii despre noua formațiune politică și cu întâlniri directe cu cetățenii. 

„Revin, foarte curând, cu detalii!Apoi, ne vom întâlni pe stradă, vom discuta pe îndelete și vom face fix ceea ce știm foarte bine să facem: imposibilul… posibil! Vă mulțumesc!” a mai spus Piedone.

Anunțul lui Piedone despre alegerile de de la Primăria Capitalei: „Nu. Nu candidez!”

Piedone a ținut să sublinieze că nu va candida la Primăria Capitalei, răspunzând astfel zvonurilor apărute în spațiul public.

„Bine v-am regăsit, oameni buni! Sunt bine, mulțumesc! Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund și curioșilor întârziați: NU! NU CANDIDEZ!” a precizat fostul primar de la sectorul 5. 

El a promis că va reveni în perioada următoare cu detalii despre noua formațiune politică și cu întâlniri directe cu cetățenii. 

Urmărit penal pentru „folosire de informații ce nu sunt destinate publicității”

  Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control. 

Potrivit ordonanței, în data de 7 martie, Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia faptul că subordonații săi urmează să efectueze în aceeaşi zi un control tematic la societatea acestuia, precum și obiectivele controlului.

Cele mai recente dezvăluiri în dosarul în care este cercetat penal Cristian Popescu Piedone arată că interceptarea discuţiei dintre șeful ANPC şi angajatul hotelului Internațional Sinaia ar fi fost obţinută de Parchetul Judecătoriei Sinaia în baza unui mandat obţinut de la instanţă, în cadrul altui dosar penal.

Politică

