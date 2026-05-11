search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Petrișor Peiu respinge ideea unui guvern minoritar: „Este o monstruozitate lingvistică”. Reticențe privind posibilitatea un premier tehnocrat

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins categoric posibilitatea formării unui guvern minoritar, susținând că o astfel de formulă este imposibilă din punct de vedere politic și parlamentar.

Petrișor Peiu. FOTO: Facebook/AUR
Petrișor Peiu. FOTO: Facebook/AUR

Petrișor Peiu a argumentat că orice guvern trebuie să obțină minimum 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit, ceea ce presupune automat existența unei majorități politice de susținere. Acesta a calificat expresia drept „o monstruozitate lingvistică”, susținând că ideea nu are fundament politic real.

„Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie învestit, deci strânge cel puțin 233 de voturi. Atunci nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Nu cred că cineva serios poate pune problema unui guvern așa-zis minoritar, care e o monstruozitate lingvistică, nu există”, a afirmat liderul senatorilor AUR, conform Digi24.

Critici și la adresa unui premier tehnocrat

Peiu s-a arătat sceptic și față de varianta unui premier tehnocrat, afirmând că orice șef de guvern devine inevitabil un actor politic în momentul în care obține sprijin parlamentar.

„Orice premier devine politic atunci când strânge în jurul său o majoritate politică pentru învestire. Dar, în afară de asta, există practica unor așa-zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program care duce, de obicei, la niște alegeri rapide, anticipate. Nicidecum nu poate fi imaginat un guvern cu premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut azi în România, adică niște schimbări ample”, a explicat acesta.

Totuși, liderul AUR a admis că în anumite situații pot exista guverne de tranziție conduse de tehnocrați, însă doar pentru perioade scurte și cu obiective limitate, precum organizarea unor alegeri anticipate.

„Nu poate fi imaginat un guvern cu premier așa-zis tehnocrat care să facă schimbările ample de care România are nevoie în acest moment”, a punctat Peiu.

Discuții privind refacerea coaliției

Kelemen Hunor a afirmat, în urma unei discuții cu liderul PSD Sorin Grindeanu, că își dorește refacerea actualei coaliții de guvernare.

Liderul UDMR a precizat că ia în calcul inclusiv susținerea unui guvern minoritar, în eventualitatea în care președintele Nicușor Dan l-ar nominaliza pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere. Renate Weber: “Este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare”
gandul.ro
image
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
mediafax.ro
image
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Tragedie cumplită.O mamă de 33 de ani și bebelușul ei, găsiți fără viață în baia locuinței
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
observatornews.ro
image
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
cancan.ro
image
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Orașele din România considerate cele mai „eco” din țară. Pentru ce au primit cele mai mari note în studiul european
playtech.ro
image
Arbitrajul din România, din nou în finalele din cupele europene! UEFA a anunţat brigăzile
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Care este umplutura perfectă pentru plăcintă. Patru maeștri bucătari o recomandă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moșii de vară 2026. Când pică sărbătoarea și ce tradiții se respectă în această zi
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
click.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce gând a plecat Andreea Perju de la nunta Andreei Bălan: „Nu am nevoie”
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”

OK! Magazine

image
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani