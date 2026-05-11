Emil Boc, despre alegerile anticipate: „Nu ar trebui excluse dacă celelalte soluții nu funcționează”

Emil Boc, primarul Clujului, consideră că, deși procedura este dificilă, organizarea unor alegeri anticipate nu ar trebui eliminată din discuție în contextul crizei politice actuale. Edilul a explicat luni, 11 mai, că mecanismul constituțional face aproape imposibilă declanșarea anticipatelor, însă acestea pot deveni o soluție dacă toate celelalte variante eșuează.

„Din punct de vedere constituțional, se ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului”, a spus Boc, amintind că în alte state prerogativa dizolvării Legislativului aparține șefului statului, potrivit Agerpres.

Boc a subliniat însă că Nicușor Dan a exclus public această opțiune, ceea ce reduce și mai mult șansele unui astfel de scenariu.

„Președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci, dacă şi constituțional, şi politic, alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puţin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează".

Responsabilitatea formării unui nou guvern

Emil Boc a reiterat că partidele care au votat moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan trebuie să își asume și următorul pas.

„Primul răspuns trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul”, a afirmat edilul, adăugând că aceștia poartă „responsabilitatea politică și morală” de a contura o nouă majoritate.

Liberalul a precizat că susține în continuare decizia PNL de a rămâne în opoziție.

Critici la adresa discursului radical al partidelor

Fostul premier a atras atenția că formațiunile politice au adoptat poziții prea rigide în ultimele zile, ceea ce le limitează capacitatea de negociere.

Emil Boc a spus că declarațiile tranșante ale partidelor „le îngustează foarte mult marja de manevră” și a apreciat că UDMR a avut o abordare mai echilibrată decât PSD, PNL și USR.

În opinia sa, după consultările de la Cotroceni, liderii politici „vor trebui să-şi pună picioarele în apă rece” și să revină la un ton mai pragmatic.

Amintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică şi susține că prioritatea partidelor parlamentare trebuie să fie refacerea unei majorități pro-europene capabile să asigure stabilitatea guvernării.