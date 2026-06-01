search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România cere ajutorul Bruxellesului: solicită amânarea închiderea unei centrale pe cărbune, scrie presa maghiară. Riscurile invocate de Guvern

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România desfășoară un lobby activ la Bruxelles pentru a obține amânarea închiderii unei unități a Complexului Energetic Oltenia, prevăzută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul avertizează că oprirea centralei pe cărbune în luna august ar putea pune în pericol siguranța energetică a țării în sezonul rece. 

Guvernul invocă riscuri pentru iarna viitoare
România cere Comisiei Europene să amâne închiderea unei termocentrale pe cărbune. FOTO: Daniel Guță

Conform angajamentelor asumate prin PNRR, România trebuie să închidă până la 31 august o unitate de producție pe cărbune. Autoritățile susțin însă că situația actuală a sistemului energetic impune o amânare a termenului, până când noile capacități de producție vor deveni operaționale, scrie publicația maghiară Világgazdaság.

Guvernul invocă întârzieri la proiectele energetice majore

Executivul argumentează că mai multe investiții strategice care ar trebui să înlocuiască producția pe cărbune nu sunt încă finalizate.

Noua centrală pe gaze de la Ișalnița, care trebuia să fie gata încă din 2020, va intra cel mai probabil abia în faza de testare la sfârșitul acestui an. De asemenea, finalizarea centralei de la Mintia este estimată cu aproximativ un an întârziere.

În plus, în iarna viitoare, centrala nucleară de la Cernavodă va funcționa temporar cu un singur reactor, reducând capacitatea disponibilă în sistem.

În aceste condiții, fiecare grup energetic pe cărbune rămas în funcțiune este considerat important pentru acoperirea consumului în perioadele de vârf.

Ce capacități pe cărbune mai are România

În martie, România a închis un grup energetic de 285 MW la Turceni, ca parte a obligațiilor asumate prin PNRR. Centrala de la Ișalnița este deja oprită, iar în luna august este programată închiderea a două grupuri de câte 50 MW de la Govora.

În prezent, în sistem mai funcționează patru centrale pe cărbune cu o capacitate totală de aproximativ 1.905 MW, mai mare decât capacitatea instalată a centralei nucleare de la Cernavodă.

Recorduri la energia solară, dar și prețuri aproape de zero

Paradoxal, discuțiile despre menținerea centralelor pe cărbune au loc într-un moment în care producția de energie regenerabilă atinge niveluri record.

Pe 29 mai, România a înregistrat o producție fotovoltaică de aproximativ 2.600 MW la orele prânzului, suficientă pentru a acoperi aproape două treimi din consumul intern.

Excesul de energie solară a dus însă la prăbușirea prețurilor pe bursă. La prânz, energia electrică se tranzacționa la doar 2 euro/MWh, iar la ora 13:00 prețul a coborât până la 0,2 euro/MWh, în timp ce România exporta energie către Ungaria la capacitate maximă.

Potrivit Világgazdaság, autoritățile române încearcă acum să convingă Comisia Europeană că închiderea unei noi unități pe cărbune în această vară ar putea afecta securitatea energetică a țării, cel puțin până la finalizarea proiectelor care ar trebui să preia această capacitate de producție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu dezbateri aprinse: „Avem circumstanțe speciale”
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
România, îngrozită de urși. Invazie de animale sălbatice în Bușteni, unde oamenii se tem să iasă din casă și îi cer ministrului Mediului să intervină de urgență: „Trăim o teroare. Ne aleargă fiarele la noi în curte”
gandul.ro
image
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
mediafax.ro
image
Scouterii de la o echipă de Premier League au venit după Tavi Popescu: “Au plecat la pauză: «Ce ritm e ăsta?»”
fanatik.ro
image
Reciclarea în România lui Ceaușescu. Cei trei „R” ai propagandei socialiste: recuperare, recondiționare, refolosire – obsesia economiei centralizate. Normele impuse unităților de miliție
libertatea.ro
image
Scenariu de coșmar la Bruxelles privind alegerile prezidențiale din Franța: Jordan Bardella vs. Jean-Luc Mélenchon
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
digisport.ro
image
Rețeta simplă care a devenit virală: „Genul ăla de masă pe care o faci o dată și după aia o repeți obsesiv”
click.ro
image
Cel mai lung tunel feroviar din lume e aproape gata: Va traversa Alpii pe sub munți și va lega două țări cu trenuri de mare viteză
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Românii cumpără mai rar şi plătesc mai mult în rate: "De ce să dai 500 de lei, dacă poţi să plăteşti 100"
observatornews.ro
image
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
cancan.ro
image
Germania: Contribuția la sistemul de pensii va crește pentru persoanele fără copii. Se poate și în România?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum se împarte pensia după divorț sau moartea soțului. Situațiile în care fostul partener poate avea dreptul la bani
playtech.ro
image
Meciul de deschidere de la Cupa Mondială 2026, în pericol din cauza vizelor! „E rușinos”
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Sorana Cîrstea e gata să scrie istorie la Roland Garros: până pe ce loc poate urca în clasamentul WTA
digisport.ro
image
Când începe și de ce este diferit Postul Sfinților Petru și Pavel din 2026. Detaliul care îi prelungește durata
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Claudiu Pândaru, iubire cu colega de la Digi24, Ioana Ciurlea. Relația are pe stradă regie proprie, în spatele camerelor de filmat FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Astăzi se împlinsc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. „Oamenii se schimbă astfel încât tu să poţi învăţa să renunţi la ei”
click.ro
image
Horoscop luni, 1 iunie. Taurii văd proiecte profitabile la orizont, iar Capricornii au parte de pierderi financiare
click.ro
image
Lunea Sfântului Duh: tradiții, obiceiuri și interdicții în a doua zi de Rusalii
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță s-a autopropus pentru Asia Express. Ce i-a spus lui Radu Ciucă: „Ne dădeau afară după...”
image
Astăzi se împlinsc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. „Oamenii se schimbă astfel încât tu să poţi învăţa să renunţi la ei”

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?