Lider PSD, despre varianta unui premier tehnocrat: „Se poate face o împăcare în jurul unui terț”

Scenariul unui premier tehnocrat revine în discuție pe fondul blocajului politic dintre PSD și PNL. Ideea este susținută atât de lideri ai UDMR, cât și de voci din PSD.

Ionuț Pucheanu, prim‑vicepreședinte al PSD, a declarat, pentru Digi24.ro, că un nou guvern ar putea fi construit în jurul unei personalități din zona economică, fără afiliere politică. Potrivit acestuia, o astfel de soluție ar putea fi acceptată inclusiv de Ilie Bolojan, evitând tensiunile generate de desemnarea unui nou premier liberal.

„Eu unul, da, cred în această variantă (n.r. premier tehnocrat). Pe persoană fizică vă spun. Eu cred că se poate face o împăcare în jurul unui terț. (...) E singura formă prin care domnul Bolojan își poate păstra partidul”, a declarat prim‑vicepreședinte al PSD.

În opinia lui Pucheanu, un economist ar putea fi o variantă potrivită pentru această perioadă:

„Dacă mă întrebați, având în vedere situația economică prin care trecem, cred că avem nevoie de un economist foarte bun. Să înțeleagă macroeconomie, să înțeleagă că deficitul nu se reduce doar prin neplata unor facturi sau prin mărirea unor taxe”, a spus social-democratul

Dacă funcția de premier ar reveni PSD, numele lui Sorin Grindeanu rămâne printre opțiunile discutate în partid, potrivit prim‑vicepreședintelui partidului.

Pucheanu a subliniat că tradiția internă oferă președintelui PSD prioritate pentru această funcție: „Cutuma spune că președintele are întâietate. Grindeanu are cea mai mare experiență în zona asta, tocmai pentru că a fost supus unui astfel de episod (n.r. de a fi premier)”.

Sorin Grindeanu a mai ocupat funcția de prim‑ministru în 2017, însă a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată chiar de propriul partid, în contextul conflictului politic cu liderul PSD de la acea vreme, Liviu Dragnea.

Amintim că o variantă luată în discuție la Palatul Cotroceni ar presupune constituirea unui guvern minoritar PSD–UDMR, susținut de un premier tehnocrat, în ipoteza în care PNL ar intra în opoziție. Analistul politic Cristian Andrei consideră că această formulă, alături de alte scenarii vehiculate în acest moment pe masa președintelui Nicușor Dan, este una extrem de fragilă din punct de vedere politic.