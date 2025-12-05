Peste 700 de deținuți vor să voteze duminică la alegerile pentru Primăria Capitalei

Aproximativ 860 de persoane private de libertate de la Penitenciarul Bucureşti-Rahova și Penitenciarul Spital București-Rahova au drept de vot la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, dintre care peste 700 au transmis în scris intenția de a-şi exprima opțiunea electorală.

Potrivit unei informări a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) transmise la solicitarea AGERPRES, din datele centralizate vineri reiese că 862 de persoane private de libertate (848 de la Penitenciarul Bucureşti-Rahova şi 14 de la Penitenciarul Spital Bucureşti-Rahova) au drept de vot duminică, dintre care 725 (718 de la Penitenciarul Bucureşti-Rahova şi şapte de la Penitenciarul Spital Bucureşti-Rahova) şi-au exprimat în scris intenţia de a se prezenta la urne, scrie Agerpres.

Deţinuţii sunt informaţi, cu suficient timp înainte, cu privire la faptul că pot vota, prin intermediul urnei speciale.

Persoanelor private de libertate care nu doresc să-şi exercite dreptul de a vota li se iau declaraţii scrise. În caz de refuz, se întocmesc procese-verbale de către şefii de secţie, confirmate de către directorul unităţii.

Procesul de votare se va desfăşura în concordanţă cu prevederile articolului 12 din Hotărârea nr. 95/1 decembrie privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile locale parţiale de duminică pentru funcţia de primar general al Capitalei.

La alegerile de duminică votarea începe la ora 7:00 şi se încheie la ora 21:00.

Anterior desfăşurării activităţii de votare, ANP transmite unităţilor subordonate instrucţiuni privind adoptarea unor măsuri corespunzătoare.

În vederea exercitării în bune condiţii a dreptului persoanelor private de libertate de a vota, la nivelul unităţilor subordonate ANP au fost dispuse mai multe măsuri, printre care: identificarea deţinuţilor cu drept de vot şi informarea acestora cu privire la posibilitatea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, informarea lor legat de necesitatea formulării cererilor privind exercitarea dreptului de vot, depunerea diligenţelor necesare eliberării actelor de identitate deţinuţilor cu drept de vot care nu posedă sau preschimbării celor al căror termen de valabilitate este expirat, depunerea listelor nominale, împreună cu solicitările, la secţia de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere şi stabilirea şi amenajarea unui spaţiu corespunzător în cadrul unităţii pentru amplasarea urnelor şi a cabinelor de vot, ţinându-se seama de numărul aproximativ al persoanelor private de libertate participante la alegeri.