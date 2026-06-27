Criza politică, explicată de Eugen Tomac: „Președintele a încercat să mențină normalitatea, nu să dărâme guvernul”

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a respins categoric ideea că șeful statului ar fi avut vreun rol în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și a explicat care este relația lui Nicușor Dan cu premierul interimar.

Invitat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Tomac a explicat că tensiunile care au dus la destrămarea coaliției erau vizibile încă din toamna anului trecut și că șeful statului a încercat, dimpotrivă, să mențină echilibrul politic.

„Au existat foarte multe momente de tensiune în sânul coaliției, începând din luna octombrie a anului trecut, după alegerile din Capitală. Relația între PSD și premierul Bolojan nu a fost una foarte caldă în interiorul coaliției”, a spus acesta.

Fostul candidat la prezidențiale a subliniat că Guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului tocmai datorită acestor intervenții.

„Iar dacă Guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului, cu, repet, o atmosferă extrem de încărcată în interior, este tocmai pentru că președintele, de fiecare dată, a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze, să revină la normalitate și, evident, să devină funcționale”, a explicat Tomac.

Consilierul prezidențial a legat aceste acțiuni de responsabilitățile instituționale ale președintelui, menționând angajamentele internaționale ale României, precum PNRR și calendarul de aderare la OCDE.

„Își filtrează singur deciziile”

În aceeași emisiune, Tomac a fost întrebat și de cine ascultă președintele Nicușor Dan.

„Președintele este un om politic care trece prin propriul filtru toate deciziile. În continuare a rămas un lider integru, un om de bună credință, un om care și-a sacrificat tot capitalul de imagine pentru a păstra România pe direcția corectă și de a nu permite jocului politic să domine direcția pe care o are țara”, a răspunsTomac.

Presat să spună dacă președintele se consultă cu cineva, consilierul a admis: „Absolut, absolut. Este un lider politic care se consultă. Da.”

Tomac a respins și speculațiile privind o eventuală aversiune personală a lui Nicușor Dan față de Ilie Bolojan, afirmând că relația instituțională dintre Palatul Cotroceni și Guvern a funcționat corect

În opinia sa, problemele din coaliție au fost generate de tensiuni interne, nu de acțiuni ale președintelui.

„Poate lucrurile ar fi funcționat mult mai bine dacă, evident, comunicarea ar fi fost mult mai strânsă”, a adăugat Tomac.