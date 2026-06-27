De ce este Nicușor Dan etichetat drept „pesedist”. Explicațiile lui Eugen Tomac

În ultimele luni, o parte a electoratului l‑a etichetat pe Niculor Dan drept „pesedist”. Consilierul prezidențial Eugen Tomac respinge această interpretare și explică de unde vine percepția.

Tomac a subliniat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că Nicușor Dan „este un om politic care s-a format plecând de la această luptă și credință că vocea societății civile trebuie să fie ascultată”, amintind că întreaga carieră a președintelui a fost construită pe activism civic și pe apărarea interesului public.

De ce apare eticheta de „pesedist”

Întrebat de ce unii români cred că președintele ar fi apropiat de PSD, Tomac a explicat că această percepție vine din strategia lui Nicușor Dan de a menține PSD în zona pro‑europeană.

„Președintele a avut acest obiectiv de a convinge PSD-ul că este mult mai bine să rămână în această parte a proiectului pro-european”, a spus Tomac.

Despre dezamăgirea electoratului

Potrivit lui Eugen Tomac, președintele este conștient de nemulțumirile unei părți a populației.

„Este conștient că o bună parte din români sunt sau au așteptări… mult mai mari”, a afirmat consilierul prezidențial, insistând însă că Nicușor Dan acționează cu bună‑credință și că deciziile sale urmăresc stabilitatea pe termen lung, chiar dacă pot genera costuri politice imediate.

Tomac a reiterat că Nicușor Dan este un lider care își asumă personal fiecare decizie și care nu se lasă influențat de jocuri politice.

„A reușit să convingă și sunt absolut convins că… va reuși într-un final să-i convingă pe români că efortul pe care l-a făcut a meritat”, a spus consilierul prezidențial.

Amintim că deputatul PNL Alexandru Muraru l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză că blochează formarea unui guvern și că „protejează PSD”. În același mesaj, liberalul i-a cerut șefului statului să își ceară scuze public față de PNL.