Proiectul care prevedea pedepse mai mari pentru tulburarea liniștii publice, respins la Senat

Senatorii au adus modificări la Codul Penal, fiind prevăzute pedepse mai mari pentru tulburarea liniștii publice, dar și pentru lovire sau hărțuire, dacă are loc asupra unui minor, însă exact la votul final Puterea nu a reușit să-și treacă proiectul de lege.

Proiectul de lege respins de Senat a fost depus de ministrul de Interne Lucian Bode și premierul Nicolae Ciucă. Fiind vorba de un proiect de lege pentru o lege organică, Puterea trebuia să strângă o majoritate de jumătate plus unu din numărul total al deputaților, ceea ce nu a reușit.

Mai precis, a strâns doar 56 de voturi „pentru”, dar le trebuia 69. Imediat după vot, Daniel Fenechiu, liderul deputaților PNL, a cerut lista de vot. Conform listei finale consultate de „Adevărul”, la votul pentru acest proiect au fost prezenți 37 de senatori PSD, 18 de la PNl și 5 de la UDMR.

Potrivit ultimelor amendamente de la Comisia juridică, unde a fost dat și raportul, era dorită o înăsprire a mai multor pedepse. De exemplu, la articolul 193 din Codul Penal, care se referă la „lovirea și alte violențe”, are loc majorarea pedepsei cu o tremime (baza fiind între 3 luni și 2 ani sau amendă) dacă victima e minor, fapta e săvârșită în public sau faptuitorul este înarmat. În cazul în care perioada de îngrijiri medicale va fi de cel mult 90 de zile, în cazuri grave, va exista o mărire cu o treime a pedepselor cuprinse între 56 luni și 5 ani sau cu amendă. De asemenea, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare din oficiu (nu pe bază de plângere).

Și la vătămare corporală e mărită pedeapsa cu o treime dacă fapta e în public, făptuitorul e înarmat sau e afectat un minor, această treime fiind aplicată unor pedepse între 2 ani și 7 ani în cazul în care e pusă viața persoanei în primejdie.

La încăierare are loc instituirea unei pedepse mai dure, adică nu mai e de la 3 luni la un an sau amendă, ci de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Și la hărțuire are loc majorarea cu o treime (baza fiind de la 3 la 6 luni sau amendă), dacă hărțuirea este asupra unui minor.

Un articol care a stârnit multe controverse, cel legat de pedepsele pentru „tulburarea liniștii publice”, a fost separat în mai multe alineate, în funcție de gravitatea faptelor.

Un prim alineat prevede că: „Fapta persoanei care, în public, prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. Practic, e păstrată forma în vigoare la acest amendament.

Un al doilea amendament, dar nou, prevede: „Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoarea de la 1 an la 5 ani”. Amendamentul e asumat de Cristian Niculescu Tâgărlaș, la propunerea lui Lucian Bode. Nu în ultimul rând, un ultim alineat prevede că: „Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este comisă de o persoană înarmată, care are asupra sa un obiect periculos dintre cele prevăzute la art 372 alin (1) sau care este însițită de un câine periculos, potrivit legii, limitele speciale ale pedepseise majorează cu o treime”

Puterea, mulțumită de forma adoptată, Opoziția nu

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a precizat că în urma mai multor discuții de la Comisia juridică, proiectul de lege este într-o formă care răspunde și doleanțelor societății civile. „Credem că e un proiect care a fost finalizat foarte bine. A demonstrat că între inițiatorii parlamentari și societatea civilă poate fi un dialog fructuos, deși inițial au fost voci care au spus că proioectul nu ar fi în regulă”, a precizat Fenechiu.

„După două dezbateri a rezultat un proiect care nu mai ridică nicio problemă. Înăsprește pedepsele acolo unde vrem să descurajăm fenomenul infracțional”, a completat liderul senatorilor PNL.

În schimb, senatoarea Simona Spătaru, juristă a USR, a criticat proiectul: „Nu este decât un artificiu pe care l-au găsit în cadrul dezbaterilor, pentru a intimida eventualele protetste, pentru că vor avea loc, pentru că avem o guvernare dezastruoasă”. Și AUR, prin liderul de grup, Claudiu Târziu, s-a declarat revoltat de proiect „Nu faceți decât să ne puneți pumnul în gură”.

„Cum puteți ca pentru un protest să faci închisoare (...) dumneavoastră vreți să anulați protestele. Lărgiți categoriile celor care se simt ultragiați (...) Votați numai ceea ce vă spune Guvernul. Nu vă dați seama de consecințe”, a conchis Târziu.