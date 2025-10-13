Lupta pentru conducerea PSD. Cine sunt favoriții pentru funcțiile cheie

Cursa din interiorul PSD pare a intra în linie dreaptă. Data vehiculată a Congresului este 7 noiembrie. Alegerile interne se apropie însă fără un contracandidat pentru actualul președinte interimar Sorin Grindeanu. Între timp, se fac mutări în viitoarea echipă de conducere a partidului.

Președintele interimar, Sorin Grindeanu, ar urma să își asigure susținerea a două dintre cele mai puternice filiale din partid, susținându-l pe Claudiu Manda pentru funcția de secretar gneral al formațiunii, în locul lui Paul Stănescu, cel care controlează filiala PSD Olt.

În schimb, din filiala Olt, Stănescu l-ar susține pe Marius Oprescu, președintele CJ Dolj, pentru un post de prim-vicepreședinte, explică surse citate de News.com.

4 posturi de prim-vicepreședinte

Conducerea ar urma să aibă 4 posturi de prim-vicepreședinți, în loc de 2, urmând să scadă numărul vicepreședinților pe domenii, de la 8 la 4, potrivit informațiilor „Adevărul”

Din echipa de prim-vicepreședinți ar urma astfel să facă parte Marius Oprescu (Olt), Victor Negrescu (vicepreședinte Parlamentul European), Bogdan Ivan, ministrul Energiei (Bistrița).

Cel de-al patrulea loc de prim-vicepreşedinte este însă disputat. Pe lista scurtă sunt Gheorghe Şoldan, preşedintele CJ Suceava, care l-a învins anul trecut pe liberalul Gheorghe Flutur, Corneliu Ştefan, preşedintele CJ Dâmboviţa și Ionuţ Pucheanu, potrivit sursei citate.

PSD Dâmboviţa a obţinut însă cel mai are procent la alegerile locale de anul trecut, aproape 60%.

Titus Corlăţean, care îşi anunţase iniţial intenţia de a candida la şefia PSD, s-a retras, luni, 13 octombrie din cursa internă, afirmând că „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale”.

Data vehiculată pentru organizarea Congresului PSD este 7 noiembrie.