search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Amenințarea unui fost ministru PSD către USR, în plen: „Dacă mai vorbiți de noi, s-ar putea să vă treziți la 5%”

0
0
Publicat:

Un schimb de replici între USR și AUR s-a transformat într-un nou scandal în coaliție, după  ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat admirația manifestată de AUR față de fostul premier Adrian Năstase.

FOTO Mediafax / Arhivă
FOTO Mediafax / Arhivă

Fostul premier Adrian Năstase a ajuns măr al discordiei între PSD și USR, chiar în mijlocul unei ședințe de plen a Camerei Deputaților.

Deputatul USR Dimitriu Alexandru a mers la microfon pentru a continua un schimb de replici cu șeful AUR, George Simion, cu care s-a contrazis pe importanța Curții Constituționale a României. Parlamentarul s-a legat însă și de un un fost lider al PSD. Moment în care fostul ministru Adrian Câciu a răbufnit. 

„Să luăm lecții de la dumneavoastră (n. r. – AUR), în condițiile în care partidul pe care îl aveți preaslăvește pe Adrian Năstase. Liderul de grup de la Senat a spus că a fost cel mai bun, în condițiile în care a fost cel mai corupt prim-ministru pe care l-a avut România. Păi voi sunteți anti-sistem? Sunteți niște PSD-iști vechi”, a spus deputatul USR.

La scurt timp, la microfon a venit fostul ministru PSD Adrian Câciu, care a lansat o amenințare la adresa USR:

„Le recomand colegilor de la USR, cât timp vor să fie în coaliție cu PSD, să nu vorbească de niciun membru PSD. Daca mai rostiți numele vreunui lider PSD s-ar putea să vă treziți cu 11 la sută aia pe care să îi numărați, care ajung sub 5%. Mulțumesc!”, a fost mesajul scurt al social-democratului. 

Ședință cu scandal a coaliției

Noile replici dintre liderii partidelor vin în contextul în care ultima ședință a coaliției a adus scandal, mai ales pe tema plângerii penale depuse de parlamentarul USR Emmanuel Ungureanu împotriva Guvernului, pentru a-l obliga să organizeze alegeri în Capitală. 

PSD a plecat din ședință după ce liderii au ajuns la subiectul organizării alegerilor din Capitală, aceasta fiind ultima săptămână în care poate fi luată o decizie pentru organizarea anul acesta. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
gandul.ro
image
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
mediafax.ro
image
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Se pensionează la 48 de ani și vrea să lucreze în privat. Cine este Mihail Udroiu, judecătorul care a respins arestările din dosarul Nordis
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
gsp.ro
image
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
observatornews.ro
image
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Suma maximă pe care o mai poţi plăti cu bani lichizi. Plata cash, limitată
playtech.ro
image
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
200 de ani de la moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit” jpeg
Moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”