Amenințarea unui fost ministru PSD către USR, în plen: „Dacă mai vorbiți de noi, s-ar putea să vă treziți la 5%”

Un schimb de replici între USR și AUR s-a transformat într-un nou scandal în coaliție, după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat admirația manifestată de AUR față de fostul premier Adrian Năstase.

Fostul premier Adrian Năstase a ajuns măr al discordiei între PSD și USR, chiar în mijlocul unei ședințe de plen a Camerei Deputaților.

Deputatul USR Dimitriu Alexandru a mers la microfon pentru a continua un schimb de replici cu șeful AUR, George Simion, cu care s-a contrazis pe importanța Curții Constituționale a României. Parlamentarul s-a legat însă și de un un fost lider al PSD. Moment în care fostul ministru Adrian Câciu a răbufnit.

„Să luăm lecții de la dumneavoastră (n. r. – AUR), în condițiile în care partidul pe care îl aveți preaslăvește pe Adrian Năstase. Liderul de grup de la Senat a spus că a fost cel mai bun, în condițiile în care a fost cel mai corupt prim-ministru pe care l-a avut România. Păi voi sunteți anti-sistem? Sunteți niște PSD-iști vechi”, a spus deputatul USR.

La scurt timp, la microfon a venit fostul ministru PSD Adrian Câciu, care a lansat o amenințare la adresa USR:

„Le recomand colegilor de la USR, cât timp vor să fie în coaliție cu PSD, să nu vorbească de niciun membru PSD. Daca mai rostiți numele vreunui lider PSD s-ar putea să vă treziți cu 11 la sută aia pe care să îi numărați, care ajung sub 5%. Mulțumesc!”, a fost mesajul scurt al social-democratului.

Ședință cu scandal a coaliției

Noile replici dintre liderii partidelor vin în contextul în care ultima ședință a coaliției a adus scandal, mai ales pe tema plângerii penale depuse de parlamentarul USR Emmanuel Ungureanu împotriva Guvernului, pentru a-l obliga să organizeze alegeri în Capitală.

PSD a plecat din ședință după ce liderii au ajuns la subiectul organizării alegerilor din Capitală, aceasta fiind ultima săptămână în care poate fi luată o decizie pentru organizarea anul acesta.