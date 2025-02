POT îl cheamă în Parlament pe ministrul de Interne: „Predoiu acționează ca un securist”

Partidul Oamenilor Tineri (POT) îl cheamă în Parlament pe ministrul de Interne după perchezițiile desfășurate marți la directorul de campanie al lui Călin Georgescu. Formațiunea condusă de Anamaria Gavrilă îl acuză pe Cătălin Predoiu că acționează ca un securist.

„POT ia atitudine împotriva practicilor securiste pe care Cătălin Predoiu le folosește în scop politic și îl cheamă pe ministrul de Interne în Parlament să de explicații, după ce acesta a trimis abuziv mascații acasă la șeful de campanie al lui Călin Georgescu. Este halucinant cum vechii politicieni calcă în picioare democrația și drepturile românilor. Astăzi ministrul PNL Predoiu, a acționat întocmai ca un securist și a trimis mascații acasă, peste șeful de campanie al lui Călin Georgescu. Nu au avut niciun motiv legitim pentru această acțiune.Predoiu i-a trimis să intimideze, întocmai cum se practica în comunism. Așa funcționa poliția politică. La 30 de ani distanță, în România, ministrul Predoiu acționează întocmai ca un securist”, scrie Anamaria Gavrilă, într-un comunicat postat pe Facebook.

Amintim că marți, 11 februarie, au avut loc percheziții la Radu Pally, directorul de campanie al lui Călin Georgescu. Fostul candidat undependent la prezidențiale a lansat, tot marți, un atac pe rețelele sociale la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu:

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Georgescu, pe Facebook.

„Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc”

Poliția Română a reacționat.

„Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului. Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală. Reiterăm că tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică”, au precizat reprezentanții Poliției Române.

„E timpul ca vechii politicieni să plătească!”

Anamaria Gavrilă spune că motivul pentru care POT îl cheamă în Parlament pe ministru este ca „Predoiu să dea explicații românilor în baza căror motive dă el aceste mandate abuzive de percheziție”.

„Jandarmeria nu este un instrument politic, domnule Predoiu. Dacă astăzi au asemenea apucături, vă dați seama dragi români, câte nenorociri au făcut și câte vieți au distrus aceiași politicieni și rudele lor, înainte de căderea lui Ceaușescu?! Nu vă lăsați păcăliți. Ei sunt aceiași securiști. Așa arată un sistem speriat de forța românilor care s-au trezit.Jos cu securiștii din politică. E timpul ca vechii politicieni să plătească! Românii își revendică țara! POT condamnă ferm și luptă împotriva oricărei forme de abuz de putere asupra românilor”, se mai arată în comunicatul POT.