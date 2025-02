Președinta POT, bucuroasă după demisia lui Iohannis. Vrea și revocarea președintelui Senatului

Anamaria Gavrilă, președintele POT, a spus despre Klaus Iohannis, care luni, 10 februarie, și-a anunțat demisia din funcția de președinte, că este „cea mai mare jignire a poporului român”.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Anamaria Gavrilă a amintit despre inițiativele din parlament ale partidului POT de suspendare a președinteului, despre care spune că au fost blocate de PNL

„Dragi români, s-a întâmplat ceea ce ne-am dorit de atâția ani. Din 21 decembrie, speram să nu-l mai vedem pe Iohannis că ne ține prelegeri. Astăzi, în sfârșit, acum câteva minute, Iohannis a ieșit și a spus că demisionează, asta după doar vreo 10-15 minute de când s-a încheiat ședința Biroului Permanent reunit, unde s-a decis trimiterea în plen a acestei suspendări.

O suspendare la care noi nu am renunțat. Este a treia suspendare pe care noi am propus-o și, deși oameni precum Bolojan, Andronache, Fenechiu, de la PNL, au încercat cu tot felul de tertipuri să o blocheze, iată că atunci când acționezi liber, atunci când nu ai înțelegeri cu alți lideri politici, atunci când ai venit în Parlament doar pentru a acționa așa cum doresc românii. Am fost în stradă, am fost alături de ei și ne-au cerut să inițiem această suspendare. Iohannis este cea mai mare jignire a poporului român din vremea noastră. În sfârșit, acest capitol se încheie”, a declarat Gavrilă.

De asemenea, aceasta mulțumește partidelor care s-au alăturat inițiativei, fiind vorba de AUR, SOS și USR, și a anunțat că va iniția revocarea președintelui Senatului, Ilie Bolojan.

Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere să nu renunțăm, să nu fim intimidați de toate tertipurile și minciunile lor. (...) Mulțumim și celorlalte grupuri parlamentare care s-au alăturat inițiativei POT, care au arătat că este o limită până la care poți fi politic, o limită pe care nu ai voie să o întreci, care ține de ceea ce își dorește cu adevărat cetățeanul. (...) Astăzi, inițiem și revocarea președintelui Senatului, deoarece nu a respectat regulamentul, și a venit cu tot felul de tertipuri și minciuni pentru a bloca suspendarea”, a mai declarat aceasta.