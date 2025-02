Percheziții la șeful de campanie al lui Călin Georgescu: „Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida”

Au avut loc percheziții marți, 11 februarie, la Radu Pally, directorul de campanie al lui Călin Georgescu. Informația a fost confirmată inclusiv de candidatul independent la alegerile prezidențiale, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

Călin Georgescu a lansat un atac pe rețelele sociale la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu: „Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați!”, a scris Georgescu, pe Facebook.

Reprezentanții Poliției Române au reacționat.„Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului.

Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală.

Reiterăm că tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică”, au precizat reprezentanții Poliției Române.

Cheltuieli zero în campania electorală din 2024

Călin Georgescu a declarat oficial venituri și cheltuieli zero în campania sa electorală, după cum arată situațiile financiare depuse la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Cu toate acestea, un clip de publicitate care îl înfățișează pe Călin Georgescu în diverse ipostaze a fost difuzat la postul de televiziune B1TV în octombrie 2024, în timpul campaniei electorale. Calupul publicitar conţine numele firmei care a produs videoclipul, precum și codul mandatarului financiar (CMF), însemn obligatoriu în cazul materialelor electorale.

Potrivit legii electorale, orice tranzacție financiară a unui candidat trebuie supervizată de mandatarul financiar desemnat.

AEP a anunțat că verifică producția acestui videoclip. Calupul de publicitate de la B1TV în care apare numele firmei producătoare a videoclipului lui Călin Georgescu a ajuns la noi acum câteva zile”, a declarat, la finalul lunii ianuarie, președintele AEP, Toni Greblă.

Spre finalul clipului de campanie al lui Călin Georgescu se menționează și firma Marker & Senzzo Media, care a realizat videoclipul. Marker & Senzzo Media este o firmă argeşeană şi este controlată de un cuplu de foşti jurnalişti din Argeș. Este vorba de Radu Pally și Crenguța-Alexandra Pally-Brojban.

Radu Pally este șeful de campanie al lui Călin Georgescu.