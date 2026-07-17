Partidele pro-occidentale și ministrul Muncii, la Cotroceni pentru consultări privind legea salarizării. Întâlnirea, coordonată de Radu Burnete

Reprezentanţii partidelor pro-occidentale şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, sunt prezenţi vineri, 17 iulie, la Palatul Cotroceni pentru discuţii pe tema legii salarizării, jalon în cadrul PNRR.

Discuţiile, programate de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, sunt coordonate de consilierul prezidenţial Radu Burnete, scrie News.ro.

Joi, reprezentanții PNL și sindicatele au discutat proiectul legii salarizării unitare în sectorul bugetar. Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis cu această ocazie că liberalii vor susține în Parlament varianta agreată cu Comisia Europeană.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții confederațiilor sindicale și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul Legii salarizării unitare, exprimând interesele și preocupările existente în rândul angajaților din sectorul public.

„Președintele PNL Ilie Bolojan a arătat că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și o condiție importantă pentru accesarea fondurilor europene aferente acestui jalon. Totodată, el a subliniat că obiectivul reformei este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, prin corectarea graduală a inechităților existente. În calitate de președinte al PNL, Ilie Bolojan a informat că parlamentarii liberali vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană”, se arată în comunicat.

Tot în cadrul acestei întâlniri, Dragoș Pîslaru a prezentat modificările aduse proiectului în urma dialogului instituțional, a explicat negocierile cu Comisia Europeană și constrângerile bugetare aferente și a reiterat angajamentele care au stat la baza elaborării proiectului.

„Partidul Național Liberal apreciază dialogul cu partenerii sociali și consideră că reformele importante trebuie discutate în mod responsabil, astfel încât deciziile adoptate să răspundă cât mai bine interesului general al României”, au mai transmis liberalii.

Conform proiectului publicat de Ministerul Muncii, noua Lege a salarizării unitare ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Documentul stabilește un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar și prevede o valoare de referință de 4.100 de lei pentru anul 2027.