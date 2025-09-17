Parlamentarii AUR au depus moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Tema: obstrucționarea funcționării hidrocentralelor

Parlamentarii AUR au depus, miercuri, 17 septembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".

Anunţatul a fost făcut în plenul Camerei Deputaţilor de deputatul Valeriu Munteanu, notează Agerpres.

„România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh-oră doar în primul semestru şi cu unele dintre cele mai mari preţuri spot printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică, iar creşterea TVA-ului de la 19% la 21%, în luna august a acestui an, nu a făcut decât să adâncească problemele. În acelaşi timp, finalizarea hidrocentralelor înainte de 1989, lucrări deja realizate în proporţie de peste 75%, declarate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/2022 proiecte de interes public major, este blocată de Ministerul Mediului, care tergiversează avizele şi transmite mesaje publice de descurajare”, a precizat deputatul AUR.

AUR o acuză pe Diana Buzoianu că „ignoră rolul hidroenergiei în securitate energetică”

„Declaraţiile recente ale ministrului Mediului, reprezentanta USR, doamna Diana Buzoianu, potrivit cărora 'cele patru hidrocentrale din perioada comunistă pot fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine', ignoră rolul hidroenergiei în securitate energetică, ce oferă echilibru, durată de viaţă, rezilienţă la condiţii meteo, protecţie împotriva inundaţiilor", a mai spus Valeriu Munteanu.

AUR vrea un calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor

Parlamentarul AUR a subliniat că, prin moţiunea simplă, parlamentarii AUR solicită impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi, totodată, cer Guvernului reluarea urgentă a lucrărilor.