Când ar putea pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată. Mesajul Ministrului Mediului

Ministerul Mediului a organizat, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.

Prezent la dezbatere, primarul Sectorului 1, George Tuţă, a afirmat că instituţia pe care o conduce îşi doreşte să investească în pădurea Băneasa şi să o protejeze.

”Ne dorim să investim în pădurea Băneasa, să o protejăm, să o deschidem ooamenilor, pentru ca aceştia să se plimbe în siguranţă. Am lucrat cu Romsilva lunile trecute, înainte de furtună, am realizat împreună cu comunitatea câteva trasee de biciclete, aveam nişte biciclete de câţiva zeci de ani în garajele primăriei, le-am reabilitat şi le-am oferit comunităţii pentru a se bucura pe bicicletă de traseele pe care le avem prin pădurea Băneasa. S-au făcut greşeli pe care nu vreau să le mai repetăm”, a afirmat George Tuţă, citat de News.ro.

Mesajul primarului general interimar al Capitalei

La rândul său, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, prezent la dezbatere, a declarat că îşi doreşte ca zonele protejate să fie pentru întreaga comunitate şi să nu fie mutilate.

”La nivelul Primăriei Capitalei, suntem cei care astăzi administrăm cu succes o arie naturală protejată, suntem cei care astăzi, împreună cu Sectorul 2, împreună cu asociaţia care a făcut posibil tot acest demers, am avizat o altă arie naturală protejată, în Sectorul 2, vorbim de Pajiştea Petricani, suntem cei care în ultimii ani de zile am înfiinţat o administraţie specială pe când domnul preşedinte era primar, care administrează cu succes Delta Văcăreşti şi cred că suntem ultimii în dreptul cărora să se pună un semn de îndoială dacă ne dorim ca aceste parcuri protejate să fie pentru toată comunitate şi să rămână aşa cum sunt ele create de la început, nu să fie mutilate”, a explicat Stelian Bujduveanu.

El consideră că există consens privind acest proiect, dar a adăugat că trebuie stabilite responsabilităţile fiecărei instituţii.

”Cred că suntem într-o dezbatere mai degrabă cine ce face. De acolo pornesc problemele noastre în această ţară. Şi Sectorul 1 vrea să investească, şi Primăria Capitalei vrea să contribuie, să ajute Sectorul 1 în acest demers. Cred că şi ministerul. Dar de prea mult timp pasăm responsabilităţile”, a mai declarat primarul general interimar al Capitalei.

Calendarul propus de ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat care ar putea fi calendarul declarării Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.

”Înţeleg că de principiu suntem toţi de acord că vrem să operaţionalizăm şi în acest an maxim să terminăm să fie declarată aria naturală protejată la nivel naţional pădurea Băneasa. În acest sens ne putem întâlni săptămâna viitoare să începem discuţiile tehnice cu juriştii şi experţii din instituţiile pe care le reprezentaţi, chiar să fie nişte întâlniri foarte tehnice pe acest subiect şi aş propune ca de marţea viitoare să avem prima întâlnire tehnică pe acest subiect, să vedem până marţi care pot să fie scenariile pe care putem să lucrăm în parteneriat, fie că e o structură existentă, fie că facem un parteneriat între instituţiile prezente la masă şi aş propune ca până la finalul acestei luni să avem deja agreate responsabilităţi, exact calendarul şi structura juridică pe care vrem să mergem mai departe pentru ca de luna viitoare deja să începem pentru că odată ce avem agreate aceste lucruri putem să depunem studiile la Academie şi să mergem înainte şi cu declararea ariei de interes naţional”, a transmis Diana Buzoianu.