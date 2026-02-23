Balloonfest, cel mai stupid dezastru din istorie. Ce s-a întâmplat când 1,5 milioane de baloane au fost eliberate deasupra unui oraș

Ballonfest, un eveniment petrecut în urmă cu 40 de ani, pentru stabilirea unui record mondial la eliberarea simultană a 1,5 milioane de baloane umplute cu heliu, s-a transformat într-un dezastru, sub privirile a aproape 100.000 de oameni.

În urmă cu patru decenii, orașul Cleveland, din statul american Ohio, a ajuns în atenția lumii datorită Balloonfest ’86. Evenimentul, organizat la 27 septembrie 1986, în încercarea de a stabili un record mondial, avea să se transforme dintr-o sărbătoare într-un dezastru.

Organizatorii, o asociație locală a rețelei United Way, au încercat să intre în „Cartea Recordurilor” prin lansarea a aproape 1,5 milioane de baloane umplute cu heliu deasupra orașului din SUA.

Însă vântul puternic a purtat baloanele spre nordul orașului, iar ploaia le-a făcut să coboare aproape imediat, stârnind panică în rândul multor localnici și provocând pagube. Baloanele au determinat închiderea unei piste a aeroportului orașului și au îngreunat operațiunea Gărzii de Coastă de căutare a doi pescari căzuți din barcă.

Cu suprafața lacului acoperită de baloane, salvatorii nu au putut observa clar apa. Au fost raportate și accidente rutiere, șoferii încercând să evite baloanele care cădeau. Ulterior, organizatorii au fost chemați în judecată de persoane care au cerut despăgubiri de milioane de dolari și au fost acuzați, de asemenea, de problemele de mediu cauzate inclusiv pe plajele canadiene ale lacului Erie, unde multe baloane au aterizat, purtate de vânt.

Ziua nepotrivită pentru un record mondial

Evenimentul Balloonfest ’86 a fost pregătit timp de șase luni. În piața centrală a orașului Cleveland a fost instalată o structură dreptunghiulară de dimensiunea unui teren de fotbal, înaltă de aproape trei etaje și acoperită cu plasă din material textil împletit, destinată să țină baloanele înainte de lansare.

Sub această „cupolă”, peste 2.500 de voluntari, majoritatea elevi de liceu, au petrecut multe ore umflând baloanele cu heliu. Un participant a descris pregătirile ca fiind „ca pe o bandă de asamblare, fără oprire”. Asociația United Way intenționa inițial să lanseze două milioane de baloane, dar s-a oprit la puțin peste 1,4 milioane. Copiii au vândut sponsorizări în beneficiul United Way, la prețul de un dolar pentru fiecare două baloane.

În ziua de sâmbătă, 27 septembrie 1986, peste 100.000 de oameni s-au adunat în centrul orașului Cleveland pentru a participa la lansarea baloanelor.

Prognoza meteo era nefavorabilă evenimentului, astfel că organizatorii au decis să devanseze eliberarea baloanelor pentru a evita furtuna anunțată în cursul zilei. Cele aproape 1,5 milioane de baloane care urmau să zboare deasupra clădirii Terminal Tower însemnau depășirea recordului mondial stabilit cu un an înainte, la aniversarea a 30 de ani de la deschiderea Disneyland.

Organizatorii se bazau pe faptul că, în mod obișnuit, un balon din latex umplut cu heliu și eliberat în aer liber rămâne suficient timp la altitudine pentru a se dezumfla aproape complet înainte de a coborî la sol. Unii participanți credeau, în mod greșit, că baloanele vor ajunge la o altitudine suficient de mare încât să explodeze sau chiar să se dezintegreze.

„A fost ca un vulcan în momentul în care erupe. Aproape tot ce putea merge prost în lume a mers prost în acel weekend”, relata un jurnalist american pentru Fox, în 1986.

La scurt timp după lansare, baloanele au întâlnit un front de aer rece și ploaie, care le-a făcut să coboare încă umflate. Baloanele căzute au acoperit uscatul și apele din nord-estul statului Ohio.

În zilele următoare, numeroase baloane au fost găsite pe malul canadian al lacului Erie, iar localnicii au reclamat poluarea. Aeroportul Burke Lakefront a închis o pistă din cauza numeroaselor baloane care au ajuns acolo. Au fost raportate și accidente rutiere, cauzate de șoferii care au încercat să evite „furtuna de baloane” care acoperise orașul.

Organizatorii, de la record mondial, la procese

Doi pescari, Raymond Broderick și Bernard Sulzer, plecați pe lac cu o zi înainte de Balloonfest, au fost declarați dispăruți în ziua evenimentului. Salvatorii au localizat barca lor, însă echipajul unui elicopter al Gărzii de Coastă a întâmpinat dificultăți în a ajunge în zonă din cauza baloanelor căzute în lac.

Un echipaj al Gărzii de Coastă a încercat să identifice eventuale persoane în apă, însă oficialii au declarat că baloanele făceau imposibilă observarea clară a suprafeței lacului. La 29 septembrie, căutările au fost suspendate. Ulterior, trupurile pescarilor au fost găsite, aduse la țărm.

Soția unuia dintre pescari a dat în judecată United Way din Cleveland și compania organizatoare, solicitând 3,2 milioane de dolari, iar cazul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă.

Baloanele căzute pe o pășune din Geauga County au speriat caii arabi ai lui Louise Nowakowski, care ar fi suferit leziuni permanente. Aceasta a intentat un proces pentru 100.000 de dolari împotriva United Way din Cleveland, cazul fiind soluționat printr-o înțelegere confidențială.

„Astăzi, Balloonfest ’86 este privit ca un dezastru major de mediu și a făcut obiectul unui documentar din 2017 și al multor articole. Organizatorii și orașul Cleveland s-au confruntat cu procese și despăgubiri de milioane de dolari, evenimentul încheindu-se cu pierderi financiare semnificative”, arată Enciclopedia istorică a orașului Cleveland.

Din cauza depășirii costurilor, evenimentul caritabil s-a încheiat pe pierdere. Totuși, ediția din 1988 a Guinness Book of World Records (Cartea Recordurilor) a recunoscut Balloonfest ’86 drept record mondial pentru „cea mai mare lansare în masă de baloane”, cu 1.429.643 de baloane. De atunci, Guinness nu mai omologhează astfel de recorduri.