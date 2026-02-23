search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum își cheltuie țările europene bugetele pentru Apărare în fața amenințării ruse. Strategii divergente de achiziții

0
0
Publicat:

Pe măsură ce bugetele pentru apărare cresc pe întreg continentul, diferențele dintre strategiile naționale de achiziții și blocajele unor proiecte emblematice ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea Europei de a transforma unitatea politică declarată într-o descurajare credibilă.

Zidul european împotriva dronelor provoacă divergențe/FOTO:X
Zidul european împotriva dronelor provoacă divergențe/FOTO:X

În contextul în care Washingtonul semnalează o disponibilitate redusă de a menține rolul dominant în arhitectura de securitate transatlantică, iar Rusia își extinde producția militară dincolo de necesitățile războiului din Ucraina, guvernele europene au majorat cheltuielile pentru apărare. Cu toate acestea, în locul unei convergențe în jurul unei planificări și achiziții comune, statele membre ale Uniunea Europeană urmează în mare parte abordări naționale.

Euractiv avertizează că această fragmentare adâncește diferența dintre retorica politică despre unitate și realitatea operațională din teren.

Cheltuielile cresc, coordonarea întârzie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a îndemnat în repetate rânduri Europa să își consolideze postura de apărare. La Davos, el a afirmat că „Europa trebuie să știe să se apere singură”, criticând totodată guvernele europene pentru că nu au prioritizat mai devreme investițiile în securitate.

Însă problema nu ține doar de volumul cheltuielilor, ci și de coerența acestora.

Administrația președintelui american Donald Trump a încurajat aliații europeni să „preia conducerea” în gestionarea amenințărilor regionale. Rearmarea a devenit astfel un test al credibilității apărării colective în cadrul NATO. Totuși, planificarea rămâne inegală, iar strategiile de achiziții diferă considerabil între state.

Franța, Germania și Italia – care găzduiesc unii dintre cei mai mari producători europeni de armament – au preferat acorduri bilaterale care păstrează controlul industrial la nivel național, în detrimentul unei coordonări aprofundate la nivel european. Potrivit analizei, această abordare subminează implementarea unor inițiative comune precum „Foaia de parcurs pentru apărarea europeană”.

Proiecte emblematice blocate

Inițiativa „European Drone Wall” (Zidul european împotriva dronelor), prezentată drept un proiect fanion al UE pentru contracararea amenințărilor hibride rusești, ilustrează aceste diviziuni. Divergențele privind tehnologia și guvernanța au blocat proiectul, în pofida importanței sale politice.

În paralel, mesajele liderilor europeni au fost uneori contradictorii. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat recent că „trebuie să rămânem foarte prudenți și să evităm orice escaladare”. În schimb, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braže, a susținut necesitatea unui răspuns „mai proactiv”.

Citește și: Europa are armele necesare, dar are în continuare nevoie de SUA pentru a purta război. Analiză Politico

La rândul său, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova „monitorizează atent militarizarea tot mai accentuată a Europei”, punând sub semnul întrebării dacă aceasta este doar retorică sau un semnal al unei schimbări reale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat că măsurile UE au un caracter strict defensiv. Totuși, inconsecvențele de mesaj pot complica aceste asigurări într-un climat marcat de suspiciune reciprocă.

Strategii divergente de achiziții

Sprijinul public pentru majorarea bugetelor de apărare a crescut în multe state europene. Germania și-a propus să devină „pregătită de război” până în 2029, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Alianța trebuie să fie pregătită pentru un posibil conflict în următorii cinci ani.

Cu toate acestea, politicile de achiziții rămân fragmentate. Berlinul promovează inițiative de tip „Cumpărați european”, Franța insistă asupra producției interne, Polonia continuă să cumpere avioane și tancuri americane, iar Washingtonul încurajează exporturile de armament în spiritul doctrinei „America First”.

Rezultatul este un mozaic de decizii naționale care limitează capacitatea Europei de a atinge coerență strategică – și cu atât mai puțin operațională – în pofida bugetelor în creștere.

Analiza sugerează că Europa ar putea prioritiza echipamentele militare convenționale în detrimentul amenințărilor hibride. Un eventual conflict cu Rusia ar putea viza mai degrabă infrastructura critică, rețelele cibernetice, ecosistemele de dezinformare și vulnerabilitățile economice decât ofensive blindate de amploare.

Cu toate acestea, investițiile rămân concentrate în mare parte pe armament tradițional, accentuând discrepanța dintre percepția amenințărilor și prioritățile de achiziție.

Statele baltice și cele de pe flancul estic își consolidează deja frontierele și infrastructura, pregătindu-se pentru scenarii de criză. Analiștii descriu situația drept o „alianță cu două viteze”: statele din prima linie accelerează pregătirile, în timp ce Europa Occidentală dezbate cadrele instituționale.

Un sondaj realizat în decembrie arată că peste două treimi dintre europeni cred că țara lor nu ar putea să se apere militar împotriva Rusiei.

Apeluri la reformă instituțională

Pentru a corecta aceste vulnerabilități, analiza publicată de Euractiv propune mecanisme obligatorii de achiziții comune, susținute prin condiționalități bugetare, precum și crearea unui organism permanent de coordonare industrială în domeniul apărării la nivelul UE, cu puteri decizionale clare.

De asemenea, sunt sugerate formule transparente de împărțire a sarcinilor financiare, în locul negocierilor ad hoc care au blocat proiecte precum „European Drone Wall”.

Fără astfel de reforme structurale, reînarmarea Europei riscă să adâncească fragmentarea, în loc să consolideze o descurajare credibilă într-un mediu de securitate tot mai instabil.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
mediafax.ro
image
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Despărțire șoc în sportul mondial. Marea campioană divorțează
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Alertă de vreme rea pentru mai multe județe. IGSU avertizează populația să își ia măsuri de siguranță
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești