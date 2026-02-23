Comandamentul Militar American pentru America Latină și Caraibe (SOUTHCOM) a anunțat luni seară desfășurarea unei noi operațiuni de amploare în Marea Caraibelor. Trei persoane suspectate de transport ilegal de stupefiante și-au pierdut viața în urma unui atac aerian care a vizat ambarcațiunea în care se aflau.

Sursa video: X/ @Southcom

Acțiunea a fost documentată printr-o înregistrare video publicată de SOUTHCOM pe platforma X, în care este surprins momentul bombardării unei nave aflate în staționare. Potrivit oficialilor militari, nava respectivă se afla sub monitorizare din cauza activităților suspecte.

„Nava folosea rute cunoscute ale traficului de droguri în Caraibe și desfășura operațiuni de narcotrafic”, a precizat comandamentul în comunicatul oficial. În urma evaluării de după atac, autoritățile au confirmat decesul celor aflați la bord: „Trei bărbați, narcoteroriști, au fost uciși în această operațiune”.

O campanie marcată de controverse internaționale

Acest incident ridică bilanțul operațiunilor declanșate în luna septembrie la cel puțin 150 de morți. Strategia face parte dintr-un plan mai amplu, susținut de președintele Donald Trump, care a declarat imediat după revenirea la Casa Albă că Statele Unite se află într-un adevărat război împotriva „narcoteroriștilor”.

Deși scopul declarat al acestei campanii este dezmembrarea cartelurilor sud-americane care inundă piața din SUA cu droguri, metodele folosite au stârnit reacții vehemente la nivel global. Numeroși experți în drept internațional și oficiali ai ONU și-au exprimat îngrijorarea, denunțând aceste acțiuni drept execuții extrajudiciare care încalcă normele de drept.

Tensiunile politice din regiune sunt la cote maxime, mai ales după ce forțele speciale americane au recurs la măsuri extreme la începutul acestui an. În luna ianuarie, sub pretextul luptei împotriva crimei organizate, unitățile de elită ale SUA i-au ridicat direct din Caracas pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția acestuia, gest care a amplificat dezbaterea privind legalitatea intervențiilor americane în America Latină.