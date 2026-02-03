search
Marți, 3 Februarie 2026
Ministrul Muncii, clarificări despre pachetul de solidaritate propus de PSD: „Nu văd niciun motiv pentru care aceste măsuri să fie respinse"

Publicat:

Mamele aflate în concediu de creștere a copilului ar putea fi scutite de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS), a spus ministrul Muncii, Florin Manole, marți, 3 februarie. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de propuneri înaintate de PSD în cadrul coaliției de guvernare, care vizează atât sprijinirea familiilor cu copii, cât și a pensionarilor. Ministrul a mai vorbit despre sprijinul pentru pensionari, programul FIV și bugetul de stat.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre măsuri de sprijin. FOTO: captură video Facebook PSD
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre măsuri de sprijin. FOTO: captură video Facebook PSD

Ministrul a precizat că pachetul de măsuri referitor la mame și pensionari a fost propus public de PSD și se află în prezent în discuție la nivelul coaliției.

„Acest pachet întreg, și referitor la mame, și la pensionari, este parte din pachetele pe care PSD le-a propus public coaliției în ansamblu. Am avut discuții despre alocații și despre faptul că trebuie să găsim sprijin pentru copiii României. (...) Unele dintre aceste măsuri nu sunt o noutate”, a afirmat Florin Manole, marți dimineață, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit acestuia, decizia finală urmează să fie luată în următoarele săptămâni, dar ministrul s-a declarat optimist.

„Discuția se va tranșa în coaliție, în următoarele săptămâni. Nu văd niciun motiv pentru care aceste măsuri să fie respinse”, a spus Manole, declarând că actuala sumă minimă de 80 de lei acordată copiilor cu dizabilități este insuficientă și „acolo putem și trebuie să creștem”.

Florin Manole a precizat că scutirea de la plata CASS pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului ar viza peste 147.000 de persoane. Impactul bugetar estimat este de aproximativ 560 de milioane de lei, sumă care ar reprezenta bani pe care statul nu i-ar mai încasa.

„Este vorba despre bani pe care cetățeanul, în cazul ăsta părinții aflați în concediu de îngrijire a copilului, ar trebui să îi dea statului. Noi zicem să îi mai dea. Credem că este nevoie de o politică demografică”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește sprijinul pentru pensionari, Florin Manole a declarat că măsura ar putea viza aproximativ 2,8 milioane de persoane, cu un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei.

El a reamintit că mecanisme similare de sprijin pentru pensionarii cu venituri sub un anumit prag au fost aplicate și în anii 2023 și 2025.

Întrebat dacă are convingerea că aceste măsuri vor fi adoptate, Manole a răspuns afirmativ: „Sunt convins că vom avea succes și nu văd de ce orice om politic din România nu ar fi de acord cu aceste măsuri, care sunt justificate”.

Ministrul Muncii a vorbit și despre programul de fertilizare in vitro (FIV), precizând că finanțarea va veni din fonduri europene. Lista urmează să fie trimisă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) până la finalul acestei săptămâni. Un lucru important este că autoritățile intenționează să dubleze banii alocați pentru acest program.

„Anul trecut am avut 100 de milioane de lei alocați pentru programul FIV, aproape 6.000 de cupluri au beneficiat”, a precizat Florin Manole, ceea ce înseamnă că anul acesta aproximativ 12.000 de cupluri ar putea beneficia de program. 

În ceea ce privește bugetul de stat, ministrul estimează că acesta ar putea fi gata spre sfârșitul lunii februarie.

