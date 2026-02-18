Video Sorin Grindeanu insistă ca pachetul de solidaritate propus de PSD să fie inclus în Legea bugetului pe 2026: „Înseamnă 3,5 miliarde de lei”

Liderul social democrat Sorin Grindeanu a declarat miercuri că va pune în discuție în Coaliției pachetul social pe care PSD l-a pregătit pentru persoanele cu venituri mici și pensionari.

Liderul PSD a vorbit în deschiderea declarației sale de presă despre decizia CCR.

„N-am comentat și nu o să comentez nici de acum înainte decizii ale Curții Constituționale. Am făcut un apel să se ia o decizie, bine că s-a închis subiectul. De acum încolo e treaba domnului ministru Pîslaru să-și facă treaba de ministru și să nu pierdem acei bani”, a spus președintele PSD.

Grindeanu a anunțat că probabil săptămâna viitoare vor fi aprobate în Guvern cele două ordonanțe, pe administrație și relansare economică, iar apoi principala preocupare va fi Legea bugetului de stat, care s-a întârziat foarte mult.

Liderul social democrat a vorbit despre pachetul de solidaritate pe care PSD vrea să-l impună în Legea bugetului

„Vorbim de un buget de vreo 2.000 de miliarde. Propunerile PSD pe pachetele de solidaritate care sunt țintite pe oameni cu salarii mici, pensionari, tot acest pachet însemnă până în 3,5 miliarde de lei. PSD nu renunță în niciun caz la acest pachet”, a spus Sorin Grindeanu în declarațiile de presă de la Parlament.

Întrebat, marți seara, la TVR 1, despre declarația lui Sorin Grindeanu, care a amenințat că PSD ar putea să părăsească guvernarea dacă nu trec măsurile de solidaritate propuse, premierul a încercat să evite escaladarea conflictului.

„Deci eu nu am boicotat în această perioadă declarații, dacă ați văzut. Am evitat să răspund la șirul de acuze gratuite care au fost aduse, pentru că am o responsabilitate pentru țara noastră cât timp sunt în această poziție de premier și ăsta este cel mai important lucru. Iar așa cum v-am spus, o atmosferă care să genereze predictibilitate este una necesară pentru că, indiferent cine este premier și indiferent ce coaliție este, dacă nu avem acest lucru respectat, nu ne putem duce într-o direcție bună”, a răspuns Ilie Bolojan.