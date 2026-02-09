search
Orban susține că liberalul Hubert Thuma a susținut desemnarea lui Crin Antonescu la prezidențiale, „fără știrea și acordul președintelui PNL”

0
0
Publicat:

Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL, a transmis luni, 9 februarie, că Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, fără știrea și acordul președintelui actual al partidului, Ilie Bolojan, a strâns semnături de la 25 de președinți de filiale județene și de sector pentru a susține desemnarea lui Crin Antonescu drept candidat la președinția României.

Ludovic Orban/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea
Ludovic Orban/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea

„Pe la mijlocul lui decembrie 2024, Hubert Thuma, fără știrea și acordul președintelui PNL, Ilie Bolojan, a strâns semnături de la 25 de președinți de filiale județene și de sector ale PNL pentru susținerea desemnării lui Crin Antonescu candidat la președinția României.

În data de 23 decembrie, la reuniunea coaliției de guvernare PSD,PNL,UDMR, Crin Antonescu a fost propus candidat al coaliției de Kelemen Hunor și acceptat aproape imediat de PSD”, a transmis liderul formațiunii Forța Dreptei (FD) pe Facebook.

Ludovic Orban subliniază că, deși Ilie Bolojan era în principiu de acord cu susținerea lui Crin Antonescu, a cerut să nu se facă anunțul imediat pentru a realiza cercetări sociologice privind șansele candidatului.

„Interesant este că Gabriela Firea a vorbit pozitiv de posibila candidatură a lui Antonescu”

În cele din urmă, subliniază acesta, la insistențele partenerilor de coaliție, Bolojan a acceptat și a participat la conferința de presă pentru a anunța desemnarea lui Crin Antonescu.

„Interesant este că Gabriela Firea a vorbit pozitiv de posibila candidatură a lui Antonescu cu o seară înainte de ședință, iar Grindeanu a propus încă din 13 decembrie ca niciunul dintre președinții partidelor din coaliție să nu fie desemnat candidat la președinție, adică nu cumva să fie desemnat Ilie Bolojan candidat la președinție al coaliției. Chiar Antonescu recunoaște că președintele UDMR i-a propus cu ceva timp înainte de ședința coaliției să candideze”, precizează fostul premier liberal.

Ludovic Orban susține că faptele arată existența unui plan clar de desemnare a lui Crin Antonescu drept candidat la președinție, care urmărea și împiedicarea unei eventuale candidaturi a lui Ilie Bolojan, deși, potrivit lui Orban, ar fi fost normal ca președintele PNL să fie candidatul partidului, având în vedere că președintele PSD fusese desemnat pentru funcția de premier.

El a menţionat că, în 26 ianuarie 2025, Ilie Bolojan a convocat Consiliul Naţional al PNL şi a susţinut desemnarea lui Antonescu, decizie adoptată în unanimitate de forul PNL.

„Din data de 12 februarie, Ilie Bolojan a ocupat poziţia de preşedinte interimar al României, după demisia lui Iohannis. În această calitate, nu mai avea voie legal să se implice în campanie pentru candidatul la preşedinţie al coaliţiei de guvernare.

Cu toate acestea, a participat la evenimentul de lansare a programului lui Antonescu, asumându-şi critici severe pentru nerespectarea prevederilor constituţionale. În alegerile prezidenţiale, Antonescu a câştigat la Bihor cu 37,7%, în timp ce la Ilfov, unde Thuma fusese ales preşedinte de consiliu judeţean cu 60%, Antonescu a ieşit pe locul 3, cu doar 20,6%”, subliniază președintele FD.

Orban: Thuma  încearcă să atragă adepţi în PNL „propagând o minciună gogonată”

Ludovic Orban concluzionează că Thuma, în loc să „își pună cenușă în cap” pentru că a făcut parte dintr-un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la președinție încearcă să atragă adepți în PNL propagând o minciună gogonată, potrivit căreia Bolojan nu l-ar fi susținut pe Antonescu.

„Concluzia mea este că Thuma, în loc să îşi pună cenuşă în cap pentru că a fost parte la un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la preşedinţie, care nu a fost în stare să intre în turul doi deşi a fost sprijinit de o întreagă coaliţie de guvernare, încearcă să atragă adepţi în PNL propagând o minciună gogonată, că Bolojan nu l-ar fi susţinut pe Antonescu.

În folosul cui? Al celor cu care a făcut, peste capul lui Bolojan, planul de a impune un candidat perdant. Un candidat care, după ce nu a fost în stare să intre în turul doi, şi-a dat arama pe faţă, arătând că este mai aproape de aurişti, decât de liberali”, a conchis Ludovic Orban.

Hubert Thuma susţine că la alegerile prezidenţiale din 2025, candidatul PSD-PNL Crin Antonescu a fost trădat de către conducerea PNL, explicând că în spaţiul public a fost întreţinută ideea că Ilie Bolojan va fi candidatul partidului, nu Antonescu, iar Bolojan nu a ieşit public să dezmintă acest lucru.

Thuma a mai afirmat că oamenii apropiaţi de Ilie Bolojan din PNL nu au făcut campanie electorală pentru Crin Antonescu.

