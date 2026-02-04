CTP acuză jocuri de culise în PNL și derapaje periculoase în PSD: „Bolojan este evreul lui Grindeanu și al canalelor CîNîNî, MarșMă și Cloaca cu Puii de Aur”

Cristian Tudor Popescu (CTP) îi acuză pe Hubert Thuma (PNL) și pe Sorin Grindeanu (PSD) că duc o campanie de culise și folosesc un limbaj periculos împotriva premierului Ilie Bolojan, cu trimiteri pe care gazetarul le consideră de tip antisemit.

Într-o postare publicată pe Facebook, CTP susține că Hubert Thuma ar acționa „acoperit, ca o eminență cenușie”, pentru a-l îndepărta pe Ilie Bolojan de la șefia PNL și din fruntea Guvernului, fără a-și asuma public o poziție clară.

„Dumneavoastră știți cum arată acest Thuma Hubert? L-ați auzit glăsuind vreodată la televizor? 99,9% nu. Habar nu avem cum se exprimă și cum gândește acest personaj. Și totuși, penelistul Hubăr vrea să-l dea jos pe Bolojan de la șefia partidului și din fruntea Guvernului. Lucrează în culise, acoperit, ca o eminență cenușie”, scrie CTP.

Jurnalistul afirmă că, în calitate de lider într-un partid aflat la guvernare, Thuma ar avea obligația să iasă public și să explice ce alternativă propune: „ce soluții are, ce surse de finanțare, pentru ameliorarea situației românilor” și „pe cine și ce vrea să pună în locul lui Bolojan”.

„Până atunci, subsemnatul, în calitate de cetățean guvernat de PNL, îl somez pe dl Thuma să iasă la vedere și să vorbească”, adaugă Cristian Tudor Popescu.

Mai dur este tonul gazetarului la adresa lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, pe care îl acuză că folosește un limbaj agresiv și periculos în atacurile la adresa premierului.

CTP face referire la expresii de tipul „sete de sânge”, utilizate de liderul PSD pentru a-l caracteriza pe Ilie Bolojan.

„Grindeanu-Știucă se coimănește să-l împroaște pe Bolojan cu felurite substanțe, lichide și semi. Iată-l ajuns și la a-l face bampir: <Setea de sânge bolnav[> ar fi cea care îl mână pe premier să sugă cetățenii”, afirmă CTP.

Potrivit jurnalistului, aceste formulări sunt „grotescomice” și pot pătrunde în conștientul și subconștientul masei.

„Sete, sânge, boală sunt chei de comunicare, bazate pe vechi antisemituri, pe care le-a folosit propaganda nazistă: evreii scurg cu plăcere sadică sângele vitelor pe care le taie. Răpesc copii creștini și le beau sângele. Sunt o rasă bolnavă, degenerată, care infectează societatea”, scrie CTP.

În acest context, CTP trage o concluzie extrem de dură. „Bolojan este evreul lui Grindeanu. Și al canalelor CîNîNî, MarșMă și Cloaca cu Puii de Aur, unde Bolojan este făcut de spital din zori și până-n seară”, adaugă gazetarul.

În aceeași postare, Cristian Tudor Popescu a ironizat și reacțiile din Parlament față de măsura care obligă senatorii să participe fizic la ședințe, nu online.

„Multă sete de sânge și la Senat. Domnii senatori vor fi obligați să-și transporte fizicul la locul de muncă, nu mai pot să participe online. Bieții de ei, o măsură de o cruzime rară!”, a scris CTP.