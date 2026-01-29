search
Crin Antonescu: „România nu prea are președinte, e luată la pachet, e în bagajele UE. Nu avem politică externă”

0
0
Publicat:

Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de absență atât în politica externă, cât și în cea internă. după nouă luni de mandat, România a devenit „irelevantă” pe scena internațională, a afirmat fostul candidat la prezidențiale într-o intervenție la Antena 3.

Crin Antonescu l-a atacat pe Nicușor Dan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Crin Antonescu l-a atacat pe Nicușor Dan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Antonescu afirmă că președintele nu și-ar fi exercitat rolul constituțional în domeniul politicii externe, iar consecințele se văd în poziționarea țării în marile dosare internaționale:

„România nu prea are președinte. În cele opt, nouă luni dincolo de anecdote, întâmplări, gesturi, ticuri, tot felul de subiecte care ne pot amuza noi am avut de fapt o absență la Palatul Cotroceni pe zona externă aproape complet și pe zona internă, dincolo de mici artificii de campanie electorală, la fel. Ce e mai îngrijorător e această absență în plan extern”.

Antonescu susține că lipsa unei strategii de politică externă nu poate fi pusă pe seama altor actori politici, ci chiar pe seama administrației prezidențiale.

„Nu sunt eu cel care acuză sau constantă asta sau alți răvoitori, ori niște putiniști sau extremiști. Domnul Nicușor Dan și principalul său consilier pe politică externă ne-au spus-o cu subiect și predicat 'nu avem strategie'. Nu am ce să evaluez. Asta e situația”, a afirmat acesta.

„Suntem la bagaje” 

Fostul lider liberal a descris poziția României în UE ca fiind una pasivă:

„România există în sensul că e luată la pachet, ea e în bagajele UE. UE se duce într-o direcție sau alta și suntem și noi acolo. Suntem la bagaje. Eu nu am văzut nici măcar să se exprime în România o poziție a României în sensul asumării unui punct de vedere, descrierii unor interese sau servirii lor”.

Crin Antonescu a criticat și absența președintelui de la Forumul Economic Mondial de la Davos, susținând că el ar fi participat dacă ar fi fost în funcție.

„A fost un Davos special, a fost un moment special, era un prilej foarte nimerit ca undeva și președintele României să spună niște lucruri despre țara lui, despre lumea noastră”, a spus Antonescu.

„Să privim realitatea în față: avem ceea ce am ales”.  

Fostul candidat la prezidențiale a criticat și justificările oferite public pentru absența președintelui:

„Dacă noi acum am ajuns să ne consolăm cu ideea că n-a umblat teleleu, că nu avea ce spune – ceea ce e adevărat, nu avea ce spune, sau avea, dar nu putea – și vine cineva și ne spune ca la retardați, întârziați, că totuși suntem bine văzuți și importanți în politica mare pentru că e așezat domnul Nicușor Dan în primul rând atunci când se duce, înseamnă că aici suntem. Nu sunt de vină nici extremiștii, nici georgiștii, nici auriștii. Să privim realitatea în față: avem ceea ce am ales”.

