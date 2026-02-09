search
Trei moțiuni simple ale opoziției, printre care și una împotriva lui Ilie Bolojan, dezbătute și votate luni la Senat

0
0
Publicat:

Trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației, vor fi dezbătute luni, 9 februarie.

Ilie Bolojan, vizat de o moțiune simplă de cenzură FOTO: Inquam Photos/George Călin
Ilie Bolojan, vizat de o moțiune simplă de cenzură FOTO: Inquam Photos/George Călin

Opoziția a depus miercuri, 4 februarie, trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației. Acestea vor fi dezbătute luni.

Prima moţiune simplă vizează modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur.

Intitulată "Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză şi împotriva propriilor interese", moţiunea este iniţiată de 47 de senatori ai Opoziţiei (28 AUR, 13 PACE - Întâi România şi şase neafiliaţi), scrie Agerpres.

Semnatarii critică "excluderea consultării Parlamentului în procesul care a dus la angajarea într-un acord strategic de dimensiunea Mercosur-ului".

Iniţiatorii moţiunii susţin că "Acordul UE-Mercosur rămâne un acord structural asimetric, care favorizează economiile puternic industrializate şi loveşte direct statele cu sectoare vulnerabile".

În 21 ianuarie, Parlamentul European s-a pronunţat, prin vot, în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la validitatea Acordului comercial al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) cu statele membre ale Mercosur, semnat în Paraguay.

A doua moţiune simplă este împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă și este criticată gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională în contextul declaraţiilor privind "potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda".

Intitulată "Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică", moţiunea anunţată din vacanţa parlamentară şi depusă, săptămâna trecută, în plenul Senatului este semnată de 41 de parlamentari (28 de senatori AUR şi 13 PACE - Întâi România).

Iniţiatorii susţin că moţiunea este determinată "de necesitatea protejării interesului naţional al României în domeniul apărării şi securităţii, într-un context geopolitic extrem de volatil, în care responsabilitatea decizională şi rigoarea strategică sunt esenţiale pentru stabilitatea statului".

Semnatarii moţiunii consideră că "lipsa oricărei delimitări clare între obligaţiile României asumate în cadrul NATO, eventualele misiuni desfăşurate sub mandat ONU sau UE şi scenariile de tip 'coaliţie de voinţă' creează un precedent periculos". "O astfel de ambiguitate strategică afectează credibilitatea statului român şi poate genera riscuri operaţionale şi diplomatice inutile" - susţin ei.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat încă de miercurea trecută că va fi prezent în Parlament la dezbaterea moţiunii.

În fine, va fi dezbătută și moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaţionist, "sprijinul social" pentru studenţi, accesul la educaţie devenind "tot mai dependent" de venitul familiei, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ.

Intitulată "Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar", moţiunea, anunţată încă din vacanţa parlamentară şi depusă, săptămâna trecută, în plenul Senatului, este semnată de 41 de parlametari (28 senatori AUR şi 13 PACE - Întâi România).

Semnatarii punctează că, deşi premierul Ilie Bolojan este ministru interimar al Educaţiei, "studenţii care sunt afectaţi de aceste politici nu sunt interimari, pierd ani de viaţă, nu mandate".

