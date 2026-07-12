Olguța Vasilescu amenință cu instanța „un individ” pe care îl acuză de denigrare: „Aflu că îi transmit bani prin paradisuri fiscale”

Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, a anunțat duminică, 12 iulie, că va depune în instanță o acțiune împotriva unei persoane pe care o acuză că ar coordona o rețea de site-uri și conturi implicate într-o amplă acțiune de denigrare la adresa sa și a familiei sale.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democrata susține că au fost lansate în spațiul public mai multe acuzații despre care spune că sunt false:

„Am formulat o acțiune în instanță, pe care o depun mâine, împotriva unui individ care controlează o rețea întreagă de site-uri si conturi de Facebook și Tiktok și care, de câteva săptămâni, a declanșat o campanie furibundă contra mea și a familiei mele. Fără vreo dovadă, cât de mică, aruncă în spațiul public minciuni atât de gogonate, încât nu poți să nu te întrebi ce sau cine se ascunde în spatele acestui tăvălug de inepții”.

„Nu am avut vreodată nicio legătură”

Primărița Craiovei afirmă că în materialele publicate online sunt făcute referiri la bănci cu care spune că nu a avut legături, presupuse transferuri de bani și tranzacții cu criptomonede.

„Sunt amestecate bănci cu care nu am avut vreodată nicio legătură și care sper că vor reacționa pentru a-și apăra reputația, sume exorbitante cash sau în crypto monede și chiar magnatul de la Telegram, despre a cărui existență nici nu știam până să aflu de la mincinosul respectiv că îi transmit bani prin paradisuri fiscale ca să îl îmbogățesc. Eu pe el”, scrie edilul în aceeași postare.

„Știe cineva cine e Bilal sau ce fumează?”

Olguța Vasilescu susține că în respectivele postări apar și afirmații privind activitatea unor angajați ai Primăriei Craiova, despre care spune că nu corespund realității.

„Aflu că o doamnă din primărie, care nu a fost vreodată și nu e șefă la achiziții, face nu știu ce alte afaceri necurate la... urbanism. Nici acolo nu a lucrat măcar vreo zi, dar poate adevărul să strice asemenea compuneri școlare SF? Sper să îl dea și ea în judecată! P. S. Știe cineva cine e Bilal sau ce fumează?”, încheie primărița Craiovei.