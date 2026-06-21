Lia Olguța Vasilescu, ironii la adresa celor care nu apreciază noul mobilier din Craiova: „Ia să auzim criticii de artă urbană”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a ironizat pe rețelele sociale persoanele care critică noile elemente de mobilier urban montate în oraș, după inaugurarea unei stații de autobuz tematice în zona Aeroportului Internațional Craiova. Gestul său vine după ce, acum câteva luni, a prezentat online o structură, realizată din lemn și concepută pentru a imita o bufniță cu aripile deschise, care a generat numeroase reacții.

Noua construcție are forma unei umbrele și include o băncuță din lemn, fiind realizată de societatea Eco Urbis, aflată în subordinea Consiliului Local Craiova.

Stație de autobuz în formă de umbrelă

Într-o postare publicată pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu a prezentat noua amenajare și a lansat o provocare celor care au criticat proiecte similare în trecut.

„Cârcotașii! Suntem pe fază? Tocmai am mai montat o stație realizată de Eco Urbis, la blocurile de la Aeroport. Pentru cine nu știe, acel cartier a aparținut de Cârcea, dar acum este al Craiovei. Azi am montat o stație care oferă umbră, are o băncuță din lemn și este în formă de umbrelă. Ia să auzim criticii de artă urbană…”, a scris edilul.

La scurt timp după publicarea mesajului, comentariile la postare au fost restricționate.

→ Imaginea 1/4: Noua amenajare în Craiova. FOTO: Facebook/Lia Olguța Vasilescu

Un nou episod după controversa „bufniței” din Parcul Romanescu

Noua stație vine la câteva luni după apariția unei alte amenajări urbane neobișnuite, amplasată în apropierea Parcului Nicolae Romanescu.

Structura, realizată din lemn și concepută pentru a imita o bufniță cu aripile deschise, a generat numeroase reacții pe internet, devenind subiect de glume, comentarii ironice și meme-uri pe rețelele sociale.

La momentul inaugurării, primarul Craiovei își exprima speranța că noua stație va deveni una dintre atracțiile apreciate de locuitorii orașului și că va contribui la încurajarea utilizării transportului public.

Proiect realizat de Eco Urbis

Stațiile tematice fac parte dintr-un proiect dezvoltat de Eco Urbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local Craiova și responsabilă de amenajările urbane, întreținerea spațiilor verzi, mobilierul urban și serviciile ecologice din municipiu.

Potrivit administrației locale, în perioada următoare urmează să fie instalate și alte stații cu design neconvențional în diferite zone ale orașului, în cadrul strategiei de modernizare și personalizare a spațiului urban.