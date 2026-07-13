Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova este regina de la Wimbledon

Succesul Lindei Noskova la Wimbledon ascunde o poveste de viață impresionantă. Noua campioană a turneului, în vârstă de doar 21 de ani, nu a ajuns în elita tenisului doar prin talent, ci și datorită sacrificiilor uriașe făcute de familia sa de-a lungul anilor.

Înainte ca fiica sa să ridice trofeul de la All England Club, tatăl Lindei, Drahos Nosek, a trecut prin numeroase greutăți pentru a-i susține visul. A strâns fier vechi pentru a-și întreține familia, iar în perioadele dificile a dormit inclusiv în gări, investind fiecare resursă în dezvoltarea sportivei.

„Dormeam toți patru în gară, pentru cinci sute de coroane!”

După finala câștigată, emoționat, acesta a rămas minute în șir privind trofeul, savurând o bere, conștient că toate sacrificiile făcute au fost răsplătite. El a povestit că, atunci când s-a născut Linda, familia traversa o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Situația s-a schimbat abia după ce au primit o moștenire, care le-a permis să își achite datoriile și să cumpere prima mașină a familiei. Viața lor s-a schimbat puțin câte puțin, în contextul în care, pe atunci, deplasările la competiții păreau a fi coșmaruri interminabile.

„Când s-a născut Linda, eram în minus cu trei mii în fiecare lună. Soția nu avea nimic, eu eram dispecer feroviar și trebuia să adun fier vechi ca să supraviețuim. Mergeam la Praga cu trenul și dormeam toți patru în gară pentru cinci sute de coroane. Îmi amintesc că atunci juca fiica unui polițist și apoi Linda noastră. Toți ceilalți aveau părinți cu bani. Noi ajunseserăm fără bani doar ca să-i permitem să joace tenis!”, a admis tatăl reginei de la Wimbledon.

A câștigat Wimbledon, dar fără mama alături

În spatele triumfului de la Wimbledon se ascunde și o dramă care a marcat profund familia Lindei Noskova. Cu doar doi ani înainte de cel mai important succes al carierei, jucătoarea și-a pierdut mama, Ivana, chiar înainte de ediția din 2024 a turneului londonez.

Victorioasă la Wimbledon, Linda Noskova a dedicat succesul mamei sale, care murit în 2024

Dispariția acesteia a reprezentat o lovitură uriașă pentru întreaga familie: „Mi-a murit soția și nu a fost deloc ușor să găsesc o cale să merg mai departe. Linda a fost unul dintre lucrurile care m-au ținut în viață!”.

Pregătirea, umbrită de lipsuri: „Era o școală dură, dar a meritat!”

În primii ani ai carierei, Linda Noskova nu a avut parte de aceleași condiții de pregătire ca multe dintre adversarele sale. Familia făcea eforturi constante pentru a acoperi cheltuielile necesare participării la turnee, iar fiecare competiție reprezenta o nouă povară pe umerii părinților.

Un rol important în dezvoltarea sa l-a avut Jarda Pavelka, fost miner devenit antrenor de tenis. Deși nu dispunea de metode moderne de pregătire, experiența și dedicarea sa au contribuit decisiv la formarea sportivei care avea să ajungă, ani mai târziu, campioană la Wimbledon.

„Antrenorii de astăzi lovesc o sută de mingi într-o oră, vorbesc și fac pauze. El îi arunca trei-patru sute de mingi. Spunea doar: «Hai! Greșit! Bine! Muncește!» Era o școală dură, dar a meritat. Îi spuneam o singură dată ce trebuie să facă și executa imediat!”, a recunoscut și Pavelka.

Momentul în care eleva și-a depășit „profesorul”

Pe parcursul ascensiunii sale, Linda Noskova a avut ocazia să lucreze și cu Melanie Molitor, mama și fosta antrenoare a Martinei Hingis. Colaborarea a reprezentat un moment important pentru familie, care a înțeles cât de ridicate sunt standardele din tenisul de performanță. O întârziere de doar câteva minute la un antrenament a fost suficientă pentru ca Molitor să le transmită că disciplina este esențială pentru a ajunge în elita acestui sport.

Înainte de a fi pregătită de antrenori consacrați, Linda a făcut primii pași în tenis alături de propriul tată. Acesta a urmat un curs de instructor special pentru a-i putea fi antrenor, implicându-se total în dezvoltarea fiicei sale. Cei doi au colaborat ani la rând, iar parteneriatul lor s-a încheiat într-un mod care avea să rămână memorabil pentru întreaga familie: „Avea 13 ani. A venit pe teren, a luat racheta în mâna stângă, deși este dreptace, și m-a bătut cu 6-0. Atunci mi-am spart racheta și i-am spus: «Dragă, cu tine am terminat.»!”