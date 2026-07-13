Marian Godină, uimit de gustarea pescărească de 180 de lei comandată la Constanța: „Am crezut că au adus meniul de copii”

Un platou cu preparate din pește, comandat la un restaurant din Constanța, l-a făcut pe Marian Godină să creadă că ospătarul încurcase comanda. Convins că primise o porție mult prea mică, polițistul era pregătit să ceară explicații, însă soția sa i-a atras atenția asupra unui detaliu care l-a făcut să renunțe.

Polițistul și influencerul Marian Godină a povestit, într-o postare publicată pe Facebook, o întâmplare petrecută la un restaurant din Constanța. Aflat pe litoral, acesta a ales din meniu o „gustare pescărească” pentru două persoane, în valoare de 180 de lei, însă a fost surprins de dimensiunea preparatului.

„Pentru că restaurantul era pe malul mării, la Constanța mai exact, am zis să comand ceva în temă, așa că am ales din meniu preparatul în dreptul căruia scria «Gustare pescărească» (platou pentru două persoane) - 180 lei. Conținea icre de crap, icre de știucă parcă, chifteluțe de pește, cârnăciori de pește, pește marinat, zacuscă de pește. Bun, am zis”, a scris Marian Godină pe Facebook.

După ce preparatul a fost adus la masă, polițistul spune că a rămas nedumerit de mărimea porțiilor și s-a gândit că este vorba despre o încurcătură.

„A venit platouașul, căci platou nu-i pot zice și am început să mănânc, întrebându-mă dacă nu cumva ospătarul mi-a făcut o farsă și vrea să-mi testeze reacția. Văzând că totul era pe bune, i-am zis Georgianei că eu mă duc să întreb dacă aia e gustarea pescărească de două persoane sau a încurcat meniul și a adus meniul de copii”, a relatat acesta.

Situația a fost însă lămurită de soția sa, Georgiana, care i-a atras atenția asupra denumirii preparatului și a transformat momentul într-unul amuzant.

„Noroc cu Georgiana care m-a deșteptat. «Tu nu ai citit clar că e gustare? Guști o icră, guști un cârnăcior, guști niște pește. Haide, ia loc și gustă.» Eu bolovan... mă mai luam și de oamenii ăia degeaba...”, a încheiat Marian Godină.