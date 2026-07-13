Hainele care te fac „invizibil”. Cum poți păcăli camerele de supraveghere cu inteligență artificială

Imprimeuri ce imită chipul uman, croieli speciale și buzunare care blochează semnalul telefoanelor mobile: compania Urban Privacy încearcă să limiteze supravegherea digitală, în contextul în care poliția apelează tot mai mult la camere inteligente.

Utilizarea modei ca instrument împotriva monitorizării și a supravegherii prin inteligență artificială (AI) reprezintă conceptul de bază al start-up-ului Urban Privacy, cu sediul în Leipzig. De câțiva ani, fondatorii Nicole Scheller și Daniel Preuß dezvoltă produse precum jachete anti-urmărire. Aceste piese vestimentare nu îi fac pe purtători invizibili, însă îngreunează identificarea lor.

Jachetele sunt imprimate cu un model care simulează trăsături faciale, inducând în eroare software-ul camerelor cu AI. Totodată, croiala asimetrică și largă face dificilă atribuirea unui gen de către sistemele de analiză video.

„Principala problemă este că, pur și simplu, nu știm unde ajung aceste date”, explică designerul Nicole Scheller, adăugând că datele digitale au devenit o resursă extrem de valoroasă. Ca exemplu, Scheller menționează compania Meta, părintele Instagram, care comercializează ochelari de soare dotați cu camere video.

Cel mai bine vândut produs al companiei este o husă pentru smartphone care deconectează complet dispozitivul de la rețea. Aceasta blochează inclusiv localizarea prin GPS, transformând telefonul într-un obiect imposibil de urmărit.

Eșarfa cu cod QR împotriva fotografiilor nedorite

Ideea proiectului „Urban Privacy” i-a venit lui Scheller în timpul studiilor de design vestimentar, când lucra la proiecte axate pe contra-supraveghere.

„Sistemele de supraveghere urmăresc capturarea identității, în timp ce moda este despre exprimarea ei. Este o zonă de tensiune interesantă: să folosești moda pentru a proteja identitatea și, în același timp, pentru a crește gradul de conștientizare, datorită aspectului vizual frapant”, spune Scheller.

Printre produsele care atrag atenția se numără o eșarfă cu cod QR. Când cineva încearcă să o fotografieze, pe ecranul dispozitivului apare un link către site-ul no-photos-pls.com.

Co-fondatorul Daniel Preuß observă o creștere a interesului public pentru acest domeniu, o tendință care s-ar putea accentua în următorii ani, pe măsură ce tehnologia devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi.

Extinderea camerelor inteligente în spațiile publice

Prezența camerelor de supraveghere se extinde în spațiul public european. În luna martie, ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a anunțat un plan de dotare a gărilor cu camere inteligente capabile să înregistreze date biometrice.

Măsura a atras critici ferme din partea organizației neguvernamentale AlgorithmWatch.

„Măsurile de supraveghere planificate ar crea condițiile pentru o urmărire generalizată a tuturor cetățenilor în spațiul public și ar însemna sfârșitul anonimatului. Amenințarea constantă a monitorizării îi poate descuraja pe oameni să devină activi politic sau să acceseze anumite servicii de consiliere.”

În schimb, Sindicatul Poliției Germane (GdP) sprijină introducerea supravegherii video bazate pe AI în gări, declarând pentru Euronews că aceste sisteme reprezintă un sprijin util pentru activitatea operativă, ajutând la identificarea rapidă a neregulilor și la eficientizarea analizării imaginilor în condiții de deficit de personal.

Camerele inteligente sunt deja utilizate în mai multe orașe, majoritatea fără evaluare biometrică, persoanele filmate fiind redate sub forma unor linii simple. O excepție o reprezintă landul Hessa, unde poliția testează recunoașterea facială biometrică în timp real, inclusiv în zona gării din Frankfurt, cu scopul declarat de a identifica potențiali teroriști, persoane dispărute sau victime ale răpirilor.