Video Primii metri de asfalt pe cel mai mare nod rutier din România, care leagă autostrăzile A7 și A8. Anunțul secretarului de stat în Transporturi

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat luni, 13 iulie, că a început așternerea asfaltului la cel mai mare nod rutier turbion din România, construit pe Lotul 3 Mircești-Pașcani al Autostrăzii A7 Bacău-Pașcani. Nodul, amplasat la sud de Pașcani, va asigura conexiunea dintre autostrăzile A7 și A8.

Sursă video: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu

„Pe șantierul Lotului 3 Mircești - Pașcani al Autostrăzii Bacău - Pașcani A7, constructorul a început așternerea asfaltului la cel mai mare nod rutier turbion pe care îl construim în România”, a transmis acesta.

Secretarul de stat adaugă că nodul rutier este amplasat în județul Iași, la sud de Pașcani, și va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8.

Acest nod se întinde pe o lungime de aproximativ doi kilometri și ocupă o suprafață de 220 de hectare, având opt bretele proiectate pentru o viteză de 80 km/h, 12 pasaje, dintre care opt aferente A7 și patru A8, precum și cinci podețe.

Pe toate loturile dintre Bacău și Pașcani se desfășoară lucrări de asfaltare și la structuri, umpluturi aferente culeelor, iluminat public și sisteme ITS.

„În Moldova, pe Autostrada Moldovei A7, de la Adjud la Pașcani, este cea mai mare mobilizare de resurse pe care am avut-o vreodată la nivel de construire a unui drum de mare viteză, fiind prezenți aproximativ 4.700 de oameni și 1.000 de utilaje.

Mobilizarea imensă a constructorului permite să ne păstrăm ținta ca, până la sfârșitul acestui an, să dăm succesiv în trafic toate loturile rămase ale A7, inclusiv lotul până la Pașcani.”

Scrioșteanu afirmă că nodul rutier va asigura conexiuni între mai multe coridoare europene, facilitând legăturile dintre sudul Europei și Cernăuți, precum și dintre Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei.

Sâmbătă, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunța că lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm susținut

„Autostrada Moldovei (#A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău. În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Potrivit șefului CNAIR, pe cei 47 de kilometri ai șantierului dintre Adjud și Bacău, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje.

În paralel, pe sectorul Adjud – Răcăciuni sunt finalizate lucrările la șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale, parcări și montarea gardurilor de protecție.