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„Dacă iau BAC-ul, pot rămâne aici”. Mesajul unei eleve de la orfelinat care a emoționat un profesor de matematică

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Un profesor de matematică din Sibiu îi oferă unei eleve de la orfelinat șansa de a-și schimba viitorul. Mihai Suciu a promis că o va pregăti pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, după ce fata i-a spus că are nevoie de cel puțin nota 6,50 pentru a putea rămâne în centrul în care locuiește.

Mihai Suciu ajută elevii să promoveze examenul de Bacalaureat
Mihai Suciu Foto: FB/arhivă personală

Mihai Suciu oferă de aproape 20 de ani meditații gratuite elevilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea examenului de Bacalaureat. Pentru el, matematica nu înseamnă doar formule și exerciții, ci și șansa de a-i ajuta pe tineri să își construiască un viitor.

Un mesaj primit de la o elevă l-a impresionat pe Mihai Suciu. Fata i-a povestit că se află într-o situație dificilă și că promovarea Bacalaureatului este condiția pentru a putea rămâne în centrul în care locuiește.

„Dacă dumneavoastră mă ajutați să iau bacul cu 6,50, cei de la orfelinat o să mă lase să mai stau acolo, doar cu condiția să ia bacul. Și îmi pun toată încrederea în dumneavoastră că mă veți ajuta”, i-a transmis eleva.

Postarea făcută de Mihai Suciu Foto: captură FB
Postarea făcută de Mihai Suciu Foto: captură FB

Răspunsul lui Mihai Suciu a venit imediat: acesta i-a promis că va alături de ea până când va reuși.

 „Este promisiunea mea. Voi avea grijă de asta, nu vei scăpa de mine până nu vei lua bacul”, i-a răspuns acesta.

„Mulțumesc”, i-a scris eleva.

Mihai spune că mesajul primit de la tânără l-a emoționat. „Acest mesaj m-a rupt. Nu voi avea liniște până când ea nu va reuși acum, în august”, a scris Mihai Suciu într-un mesaj publicat pe Facerbook. 

Profesorul este încrezător că eleva poate obține rezultatul de care are nevoie, mai ales pentru că își dorește să reușească.

„Promit că voi reveni cu rezultatul ei. Sunt încrezător pentru că ea își dorește, 70% este făcut”, a declarat Mihai Suciu.

„Rareori un mesaj mă emoționează atât de mult”

Povestea elevei și promisiunea făcută de Mihai Suciu au stârnit un val de emoție în mediul online.

„Rareori un mesaj mă emoționează atât de mult. M-ați impresionat până la lacrimi! Când viitorul unei fete depinde de o notă, apare un OM care crede cu tărie în ea, iar destinul se schimbă! Felicitări acestei fete pentru ambiție, perseverență și curaj! Dumneavoastră, domnule profesor, sunteți dovada că un dascăl adevărat nu transmite doar cunoștințe, ci oferă speranță și schimbă destine”, a transmis o persoană. 

„Mihai, felicitări din suflet pentru omul și profesorul care ești! De trei ani ești un exemplu pentru mine, iar modul în care te implici în viața elevilor tăi mă inspiră de fiecare dată. Demonstrezi că un profesor poate schimba destine, nu doar preda o materie”, a adăugat altcineva.

„Îmi doresc atât de mult ca ea să ia BAC-ul cu notă mare, nu doar ca să aibă unde sta, ci și să capete acea încredere în ea, pentru că viața o va supune testelor”, a transmis o altă persoană.

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