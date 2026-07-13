Misterul din jurul senatorului Mitch McConnell. Fotografia care trebuia să liniștească America a declanșat un val de teorii ale conspirației

Senatorul republican Mitch McConnell a publicat duminică o fotografie pe contul său de Facebook, rupând o tăcere prelungită care alimentase speculații intense cu privire la starea sa de sănătate. Cu toate acestea, imaginea a devenit rapid ținta unor noi teorii ale conspirației pe platforma X, unii utilizatori susținând că aceasta a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI).

În postarea sa, politicianul în vârstă de 84 de ani apare așezat pe un scaun de spital, ținând în mână un ziar, alături de soția sa, Elaine Chao. McConnell a explicat că internarea sa de câteva săptămâni a fost cauzată de o căzătură și de un „caz ușor” de pneumonie.

Spitalizarea sa din 14 iunie a fost monitorizată îndeaproape, iar lipsa unor actualizări detaliate din partea biroului său în ultimele săptămâni a lăsat loc multor incertitudini, având în vedere vârsta înaintată a senatorului și problemele sale anterioare de sănătate.

Suspiciuni pe platforma X

Utilizatorii rețelelor sociale au analizat detaliile din imagine, concentrându-se în special pe ziarul pe care McConnell îl ține în mână – identificat ca fiind ediția de duminică, 12 iulie 2026, a publicației The Washington Post – și pe încheietura mâinii stângi a senatorului.

Criticii, printre care fostul candidat republican Mark Fitzpatrick și activista conservatoare Laura Loomer, au susținut că neclaritatea textului din ziar și diferența de tonalitate a pielii de la încheietura mâinii ar indica anomalii specifice imaginilor generate de AI.

Zvonurile i-au vizat și pe apropiații lui McConnell. Strategul republican Scott Jennings, care declarase anterior că a vorbit la telefon cu senatorul aflat în recuperare, a fost acuzat de utilizatori că ascunde adevărul, unii sugerând chiar că liderul politic ar fi decedat. Jennings a respins acuzațiile publicând un interviu acordat CNN și subliniind importanța onestității.

Declarația oficială a senatorului

În mesajul său de pe Facebook, Mitch McConnell a oferit clarificări cu privire la starea sa medicală. „Faptul că am supraviețuit poliomielitei în copilărie m-a făcut să trăiesc întreaga viață cu provocări de mobilitate, care nu au devenit tocmai mai ușor de gestionat odată cu vârsta”, a explicat el.

Senatorul a adăugat că investigațiile medicale riguroase au confirmat că nu a suferit fracturi, comoții cerebrale, infarct, accident vascular cerebral sau tumori, deși a fost „inconștient pentru o scurtă perioadă” după căzătură. McConnell a menționat că prezintă semne clare de progres și că a fost transferat de la spital la un centru de recuperare pentru a-și redobândi forța fizică.

Ce indică instrumentele de verificare AI?

Analizele realizate de asistenții de inteligență artificială au oferit perspective diferite, subliniind dificultatea identificării conținutului manipulat doar prin inspecție vizuală.

Grok (xAI): Solicitat inițial de utilizatori pe platforma X, asistentul a indicat existența unor „subtile inconsecvențe” în text și detalii. Cu toate acestea, în urma unei interogări oficiale realizate de Newsweek, Grok și-a nuanțat poziția, precizând că imaginea nu pare a fi generată de AI, provenind de pe un cont oficial și beneficiind de sistemele automate de detectare ale platformei Meta.

Copilot (Microsoft): Evaluarea sa a indicat că fotografia este cel mai probabil autentică. Analiza a relevat că luminile și umbrele sunt coerente, poziția ochelarilor este naturală, iar pliurile materialelor textile sunt fidele realității, nefiind detectate erori macroscopice (cum ar fi degete suplimentare sau membre distorsionate). În privința textului neclar al ziarului, Copilot a menționat că acest efect poate fi rezultatul compresiei normale a imaginii sau al redimensionării acesteia.