Oana Țoiu despre relația cu SUA și rolul mineralelor rare. „Avem deja 3 proiecte strategice”

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis duminică seară că securitatea economică a României și a UE depinde de reziliența lanțurilor de aprovizionare și că mineralele rare sunt esențiale pentru tehnologia modernă și tranziția verde.

În cadrul vizitei oficiale la Washington, ministra de Externe Oana Țoiu a discutat cu Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA, la un prânz de lucru care a avut loc în cadrul reuniunii ministeriale dedicată mineralelor rare.

„Securitatea economică a României și a întregii Uniuni Europene depinde, astăzi mai mult ca oricând, de reziliența lanțurilor de aprovizionare. Viziunea partenerilor noștri americani este aceeași pe care o susținem și la București: nevoia de a reduce birocrația pentru investițiile strategice, păstrând în același timp cele mai înalte standarde de transparență și protecție”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Ea a precizat că „mineralele rare nu sunt doar termeni tehnici, ele sunt motorul tehnologiei moderne – de la telefoanele pe care le folosim zilnic și mașinile electrice, până la soluțiile de stocare a energiei verzi”.

„În discuția cu secretarul de stat al afacerilor interne, Doug Burgum, am susținut rolul României în acest sector și pașii pe care îi facem. Avem deja 3 proiecte strategice desemnate (magneziu, grafit și cupru), aliniate la standardele europene și lucrăm la simplificarea procedurilor administrative pentru a atrage investiții care să genereze locuri de muncă sigure. De asemenea, consolidăm parteneriatul cu SUA pentru a asigura piețe de desfacere stabile și sigure pentru resursele noastre”, a mai transmis ministra.

Ea a conchis: „Este extrem de important să transformăm potențialul României în rezultate concrete pentru o economie modernă împreună cu partenerii noștri strategici.”

Mesajul ministrei de Externe vine după ce Ambasada SUA la București a transmis joi, 5 februarie, că președintele Donald Trump este „ferm angajat să colaboreze” cu partenerii internaționali, inclusiv România.

La începutul unii februarie, ministra de Externe Oana Țoiu a avut o întâlnire la Washington cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA. Discuțiile au vizat securitatea regională, cooperarea în industria de apărare și consolidarea relațiilor dintre România și Legislativul american.