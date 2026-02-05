Trump vrea colaborare cu România pentru minerale critice: mesajul Ambasadei SUA la București

Ambasada SUA la București a transmis joi, 5 februarie, că președintele Donald Trump este „ferm angajat să colaboreze” cu partenerii internaționali, inclusiv România.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, a transmis Ambasada pe X.

Mesajul ambasadei vine în urma vizitei ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Washington. Acolo, aceasta s-a întâlnit cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA.

Discuțiile au vizat securitatea regională, cooperarea în industria de apărare și consolidarea relațiilor dintre România și Legislativul american. Cu această ocazie, ministrul a transmis invitația oficială ca Mike Rogers să viziteze România în 2026, în vederea dezvoltării componentei economice a parteneriatului strategic româno-american.

Reprezentanți din peste 50 de țări s-au reunit la Washington pentru a discuta cum poate fi redusă dependența globală de China în domeniul mineralelor critice. Scopul declarat este consolidarea și diversificarea rezervelor naționale de minerale esențiale pentru industria de apărare și pentru dezvoltarea tehnologiilor de vârf, inclusiv inteligența artificială.

Înaintea summitului, Departamentul de Stat a cerut țărilor participante să își exprime angajamentul de a semna un Acord-cadru de cooperare privind aprovizionarea și procesarea mineralelor critice. Documentul propune o abordare „pe întreg lanțul de aprovizionare” și include angajamente neobligatorii referitoare la exploatare minieră, procesare, reciclare, finanțare, autorizare și mecanisme de stabilire a prețurilor.

Oana Țoiu a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că întâlnirea a avut loc într-un cadru de lucru și s-a bazat pe o relație de lungă durată cu congresmanul american.

„O dimineață de lucru la Washington alături de Mike Rogers, Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO”, a transmis ministrul de Externe.

Potrivit acesteia, dialogul a fost „axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare, pentru a spori capacitatea de livrare”.