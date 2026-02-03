Oana Ţoiu, discuţii la Washington cu preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor SUA

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire la Washington cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA. Discuțiile au vizat securitatea regională, cooperarea în industria de apărare și consolidarea relațiilor dintre România și Legislativul american. Cu această ocazie, ministrul a transmis invitația oficială ca Mike Rogers să viziteze România în 2026, în vederea dezvoltării componentei economice a parteneriatului strategic româno-american.

Oana Țoiu a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că întâlnirea a avut loc într-un cadru de lucru și s-a bazat pe o relație de lungă durată cu congresmanul american.

„O dimineață de lucru la Washington alături de Mike Rogers, Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților. Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO”, a transmis ministrul de Externe.

Potrivit acesteia, dialogul a fost „axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare, pentru a spori capacitatea de livrare”.

Facilități comune româno-americane

Ministrul a subliniat că există perspective concrete de colaborare economică în domeniul apărării. „Vedem oportunități reale pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane, într-o perioadă de cerere crescută la nivel internațional”, a declarat Oana Țoiu.

De asemenea, ea a apreciat sprijinul constant al Congresului SUA pentru securitatea în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic al NATO.

Invitație oficială pentru 2026

În final, șefa diplomației române a anunțat că a transmis invitația ca Mike Rogers să viziteze România anul viitor.

„Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american și am transmis invitația de a vizita România în 2026, pentru a crește componenta economică a parteneriatului nostru strategic. Delegația noastră reflectă importanța acordată relației România-SUA, atât la nivelul administrației, cât și al Parlamentului”, a mai afirmat Oana Țoiu.