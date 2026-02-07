Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică, fiind „cel mai mare producător de gaze naturale din UE”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani, „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”, iar astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel”.

„Relaţia noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiţi să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie şi minerale critice, esenţiale pentru viitorul ambelor naţiuni.

În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România îşi asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru a asigura o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a afirmat ministrul Oana Ţoiu în intervenţia sa la Hudson Institute, din Washington D.C.

Ministrul român al Afacerilor Externe a explicat cum succesul economic al României – a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generaţie – se suprapune acum pe nevoia de rezilienţă a întregului bloc transatlantic.

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a participat la evenimentul „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity – A Romanian View”, organizat de think-tank-ul american Hudson Institute și transmis în direct de C-SPAN.

Este a doua participare a ministrului pe această platformă, iar abordarea sa diplomatică subliniază rolul României în dialogul strategic transatlantic cu instituțiile de analiză din SUA. Evenimentul a avut loc în marja participării lui Ţoiu la prima Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de Marco Rubio și J.D. Vance.

În deschidere, Joel Scanlon, vicepreședinte executiv Hudson Institute, a evidențiat importanța regiunii Mării Negre și transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare instalație de acest tip din NATO.

Discuția a fost moderată de Peter Rough, expert în securitate transatlantică.