Oana Țoiu, după summitul cu Marco Rubio și JD Vance: „România are unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a poziționat România ca partener transatlantic de bază în domeniul securității economice, în cadrul Reuniunii Ministeriale privind Mineralele Rare de la Washington, găzduită de secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, și de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, România a participat la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, la invitația secretarului de stat Marco Rubio, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru-cheie al Uniunii Europene în acest domeniu. Discuțiile de la Washington au avut ca obiectiv consolidarea securității economice, dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare și întărirea parteneriatelor globale menite să protejeze industriile și locurile de muncă.

„În calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, România a participat la prima reuniune ministerială de profil, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Reuniunea ministerială de la Washington și discuțiile premergătoare acesteia au avut obiectivul clar de a consolida securitatea economică, lanțuri de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare și parteneriate globale care să protejeze industriile și locurile noastre de muncă în viitor. Într-un moment în care industria de apărare, industria tehnologică și capabilitățile energice din România sunt în căutare de resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la negocierile internaționale devine esențială. România este aliniată evaluării SUA privind riscurile. Ca parte a Parteneriatului nostru Strategic, susținem pe deplin ideea de a crea o coaliție globală pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, prin întărirea lanțurilor de aprovizionare transatlantice reziliente, utilizând instrumente de piață și de politici publice”, a transmis MAE.

În calitate de membru al nucleului de cinci miniștri europeni ai afacerilor externe participanți la reuniune, Oana Țoiu a subliniat că, în actualul context geopolitic, planurile economice nu mai pot fi separate de cele de securitate și a pledat pentru consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul investițiilor, al procesării și al instrumentelor comune de piață.

„Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice. Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat. Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE - SUA. Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite. PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

Potrivit evaluării Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii, România se conturează ca un actor strategic în lanțul european de aprovizionare cu minerale rare, impulsionată de eforturile Uniunii Europene de reducere a dependenței de surse externe. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice, relansarea unor operațiuni miniere-cheie și extinderea activităților de explorare, precum și mecanismele de licențiere.

În următoarele 30 de zile, o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, negociat de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, va facilita dezvoltarea unor politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul Actului european privind materiile prime rare. România este pregătită să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare și de înaltă tehnologie, inclusiv în domeniul magneților, bateriilor și stocării energiei, aerospațial, apărare și tranziție către energie verde, precum și în reciclare, pentru creșterea eficienței resurselor și a sustenabilității.

România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit un nucleu format din miniștrii de externe ai României, Italiei, Poloniei, Țărilor de Jos și Lituaniei, precum și miniștri și reprezentanți ai 54 de state și ai Comisiei Europene.