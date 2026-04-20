Vicepremierul Oana Gheorghiu denunță la Interviurile „Adevărul” un dublu limbaj flagrant în interiorul Coaliției, declarându-se „șocată” de prăpastia dintre consensul din ședințele de Guvern și atacurile politice lansate ulterior la televizor. Referindu-se la scandalul privind reforma companiilor de stat, Gheorghiu acuză PSD de manipulare prin „sloganuri din anii ’90”, subliniind că toate soluțiile și rapoartele fuseseră anterior agreate cu miniștrii social-democrați, în ciuda acuzațiilor publice că ar încerca să „vândă țara”.

„Părea că toată lumea s-a aliniat, că cu toții suntem de acord, iar seara când ajungeam acasă, la televizor vedeam cu totul altceva”

Oana Gheorghiu a mărturisit că unul dintre aspectele care au surprins-o cel mai mult a fost diferența dintre atmosfera din interiorul Guvernului și mesajele transmise ulterior în spațiul public de social-democrați. Vicepremierul a explicat că în ședințe exista, de regulă, consens, iar miniștrii își asumau soluțiile propuse pentru companiile de stat, iar ulterior apăreau declarații contradictorii:

„Am primit adesea întrebarea ce m-a șocat cel mai mult, ce m-a șocat cel mai mult în Guvern. Și asta pot să spun și acuma, și am și scris: m-a șocat felul ăsta de disonanță cognitivă uneori, când în interiorul Guvernului lucrurile păreau OK, părea că toată lumea s-a aliniat, că cu toții suntem de acord, și seara când ajungeam acasă, la televizor vedeam cu totul altceva. Asta a fost lucrul care m-a șocat cel mai tare, pentru că eu nu înțeleg cum poți să funcționezi așa”.

​Potrivit vicepremierului, la ședința de săptămâna trecută, „totul a fost OK”.

„Deci, le-am prezentat rapoartele în ședința de Guvern și nimeni nu a avut ceva de comentat, cu atât mai mult cu cât am precizat: raportul pe companiile, pe cele 22 de companii, este agreat aproape pentru toate, deci chiar am agreat cu miniștrii soluțiile. Mai puțin la TAROM, dar acolo a rămas că mai discutăm pentru că trebuie să vedem ce face Comisia, cu niște termene clar asumate. Deci pe lista celor 22 de companii a fost aliniere la nivelul Comitetului Interministerial, iar pe lista de companii propuse spre listare am spus... am precizat în ședință că este o listă exploratorie. Am precizat și în conferința de presă ca să fie foarte clar. Aici chiar pot să spun, cred că a fost folosit politic”.

„Oamenii nu mai pot fi păcăliți cu sloganuri din anii ’90”

Vicepremierul consideră că atacurile ulterioare, în care a fost acuzată că „vinde țara”, au fost motivate politic și nu reflectă realitatea discuțiilor din Guvern.

Oana Gheorghiu a subliniat că societatea românească a evoluat, iar cetățenii nu mai pot fi manipulați cu mesaje simpliste. Potrivit vicepremierului, este trist că o parte a clasei politice nu a ținut pasul cu această evoluție.

„A fost un moment în care cuiva i s-a părut că este o idee bună să dea în mine că vreau să vând țara și să folosească... dar cred că oamenii din țara asta, în acești 35-36 de ani, nu au rămas pe loc. Cred că oamenii din țara asta au crescut și este trist că politicienii nu au ținut pasul cu oamenii din țara asta, care nu cred că se mai lasă păcăliți de sloganuri folosite cu succes în anii '90.”

Amintim, săptămâna trecută vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzațiile că statul ar scoate la vânzare companii strategice: „Tot timpul, PSD a știut tot ce discutăm”.