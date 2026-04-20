Video Vicepremierul Oana Gheorghiu explică reforma companiilor de stat la Interviurile „Adevărul”, de la ora 12.00

Vicepremierul Oana Gheorghiu este invitata ediției de luni, 20 aprilie, a emisiunii live Interviurile „Adevărul”, unde, începând cu ora 12.00, va detalia unul dintre cele mai sensibile demersuri ale actualului Executiv: reforma companiilor de stat.

Discuția vine în contextul în care pachetul de măsuri anunțat recent de Guvern pentru 22 de companii considerate ineficiente sau „găuri negre” pentru bugetul de stat a generat interpretări contradictorii în spațiul public, inclusiv acuzații potrivit cărora statul ar pregăti vânzarea unor active strategice.

Printre temele abordate se numără decizia privind închiderea sau restructurarea unor companii, modul în care Guvernul tratează cazuri cu miză strategică, precum Avioane Craiova sau Romaero şi planurile privind companii precum CFR Călători, Metrorex și TAROM.

În discuție va fi și proiectul de fuziune dintre Termoenergetica și ELCEN, una dintre cele mai complexe teme de guvernanță locală și centrală, precum și perspectiva listării unor companii de stat la Bursa de Valori București, în contextul precedentului considerat de succes al Hidroelectrica.

Nu vor lipsi nici întrebările legate de capacitatea reală de implementare a reformelor în actualul context politic și de colaborare în coaliție, precum și una dintre cele mai sensibile teme: stabilitatea echipei guvernamentale în eventualitatea unor schimbări la nivelul conducerii Executivului.