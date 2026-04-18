search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nimeni nu vinde nimic”. Oana Gheorghiu respinge acuzațiile că statul ar scoate la vânzare companii strategice: „Tot timpul, PSD a știut tot ce discutăm”

0
0
Publicat:

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat un mesaj pe Facebook în care explică reforma companiilor de stat și respinge acuzațiile potrivit cărora statul ar urma să vândă companii strategice. 

Oana Gheorghiu Foto: FB

„Adevărul despre reforma companiilor de stat: de când am intrat în Guvern, am ales să nu comentez public numeroasele dispute politice. Nu am atacat pe nimeni și nu m-am plâns niciodată de obstacolele întâlnite, deși ele nu erau niște piedici care îți apar pur și simplu în drum, ci obstacole puse acolo deliberat ca să îți rupi gâtul. Am venit în Guvern cu inima deschisă, înțelegând importanța momentului în care ne aflăm, crezând că toate partidele trag în aceeași direcție: pentru români și pentru România. Însă atunci când munca ta și bun-simțul tău sunt folosite împotriva ta pentru manipulare politică, abia atunci e momentul când nu mai poți să taci”, a scris Oana Gheorghiu, pe FB. 

Vicepremierul a prezentat cadrul legal și politic al reformei

Programul de guvernare 2025–2028, asumat de toate partidele din arcul guvernamental, inclusiv PSD, prevede explicit listarea la bursă a unor pachete minoritare din companiile de stat, fără cedarea poziției majoritare (la pagina 40, ultima frază din pagină).

Legea nr. 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului, adoptată de aceleași patru partide, inclusiv PSD, identifică listarea ca instrument de transparență, disciplină corporativă și acces la capital (secțiunea II.3.3. Diversificarea acționariatului întreprinderilor publice).

Jalonul nr. 443 din PNRR, asumat de toate partidele, inclusiv PSD, prevede listarea sau restructurarea a cel puțin trei companii de stat până în august 2026.

„Nu am inventat nimic. Am pus în aplicare un mandat asumat colectiv, în scris, de către toți cei care sunt astăzi la guvernare”, a precizat Gheorghiu.

„Tot timpul, PSD a știut tot ce discutăm”

Vicepremierul afirmă că a organizat ședințe regulate ale Comitetului responsabil de reforma companiilor de stat, la care au fost invitați miniștrii responsabili de companiile analizate, inclusiv din domeniul transporturilor și energiei, ministere gestionate de PSD.

Ea susține că, de cele mai multe ori, miniștrii au trimis secretari de stat sau alți reprezentanți, „crezând probabil că nu este o temă de importanță strategică națională sau căutând să amâne deciziile ferme”.

„Așadar, prezența personală a miniștrilor la aceste ședințe a fost excepția, nu regula. Însă dincolo de miniștri, la fiecare întâlnire a participat și îi mulțumesc pentru acest lucru secretarul general al Guvernului, domnul Ștefan Radu Oprea (evident, tot de la PSD)”, a adăugat aceasta.

Gheorghiu mai susține că PSD a fost informat permanent: „Tot timpul, PSD a știut tot ce discutăm. N-am avut niciun secret față de PSD sau față de vreun alt partid pentru că agenda mea este una de transparență și bună guvernare, nu de blocaj și tergiversare.”

După finalizarea listei exploratorii a companiilor de stat, cu argumente pro, contra și condiții pentru fiecare caz, aceasta a fost transmisă tuturor viceprim-miniștrilor, reprezentanți ai celor patru partide.

„Nu le-am transmis-o ca ultimatum ori decizie finală, ci tocmai solicitând explicit contribuția și feedback-ul lor”, a explicat Gheorghiu.

Potrivit acesteia, au existat răspunsuri din partea PNL și USR, însă „din partea PSD – nimic”.

La aproape o lună distanță, pe 15 aprilie, a fost convocată o nouă ședință a Comitetului de reformă, unde s-au agreat soluții pentru o parte dintre cele 22 de companii de stat analizate și s-a comunicat lista companiilor cu potențial de listare, urmând să fie înaintată Guvernului.

„Companiile de stat nu sunt ale poporului, ci ale unei găști de politicieni care le mulg ca pe niște vaci”. Economistul Cristian Păun desființează reforma

„Un demers de transparență, realizat de o echipă mică și de consilieri onorifici cărora le sunt profund recunoscătoare, este folosit astăzi ca armă politică. Tot ce am scris este documentat. Poate fi dovedit. Nu sunt vorbe”, a subliniat vicepremierul.

Gheorghiu respinge ferm ideea că statul ar vinde companii strategice. „Listarea înseamnă că statul vinde un pachet minoritar și rămâne acționar majoritar, cu control deplin. Iar pregătirea tehnică a unei listări durează între 1 și 3 ani. Orice decizie luată astăzi ar produce o tranzacție nu mai devreme de 2027, în condiții de piață pe care nu le cunoaștem încă”, a transmis aceasta. 

„Nimeni nu vinde nimic. Afirmația că <vindem companii de stat în criză, ieftin> este falsă în fiecare cuvânt al ei. Cine spune că <vindem ieftin în criză> descrie un scenariu care nu există, nu a existat și nu putea exista. În plus, cei care devin acționari ai acestor companii sunt în cea mai mare parte români: fie direct, fie prin fondurile de pensii sau prin cele de investiții”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul susține că opoziția față de reformă s-a manifestat prin: blocarea accesului la documente, refuzul de a prezenta contracte de mandat și refuzul colaborării interinstituționale. Aceasta afirmă că tensiunile au apărut mai ales în momentul în care au fost analizate consiliile de administrație, contractele de mandat și indicatorii de performanță din companiile de stat.

Gheorghiu vorbește și despre un „modus operandi” al politicienilor.

„În ședințele de guvern şi întâlnirile de lucru, niște politicieni propun, agreează, uneori chiar inițiază decizii, iar câteva ore mai târziu, fix aceeași politicieni care au inițiat apar în spațiul public să critice exact ceea ce ei înșiși au propus sau aprobat.  Nu vorbesc aici despre diferențe de opinii, unde e firesc să existe nuanțe. Vorbesc despre aceeași decizie, același document, același vot, susținut în sala de ședință şi atacat mai apoi la televizor. Nu știu cum poți să trăiești în această duplicitate, însă ce este clar este că cei care plătesc prețul acestei contradicții sunt, din păcate, tot românii de bună credință, care își plătesc taxele și impozitele crezând că cineva <acolo sus> le vrea binele”, a spus Gheorghiu.

Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”

La finalul postării, Oana Gheorghiu i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru sprijin și colegilor din Guvern pentru implicare, inclusiv secretarilor de stat și echipelor tehnice.

„Îi mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan pentru toată susținerea și le mulțumesc colegilor miniștri, secretarilor de stat și tuturor celor care au contribuit până acum la reforma companiilor de stat, cu diligență și profesionalism. România are un potențial uriaș. Cu o singură condiție: ca binele României să fie pus deasupra binelui partidului, iar cei care au produs și au administrat găurile negre din companiile de stat să fie, în sfârșit, trași la răspundere. Și de asta le e frică”, a încheiat aceasta.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

