Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Oana Gheorghiu avertizează că moțiunea de cenzură PSD-AUR este „un atac asupra României, bazat pe manipulare și știri false”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat, într-o postare pe Facebook de miercuri, 29 aprilie, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, acuzând PSD de ipocrizie, întrucât „s-a trezit astăzi să «apere» companiile românilor de la vânzarea către «străinii»”, deși, susține ea, a avut un rol în procesele de privatizare.

Oana Gheorghiu/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Oana Gheorghiu/FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Cum se naște o manipulare? Iei un mic adevăr, adaugi câteva elemente unde părerile sunt ușor împărțite, iar apoi torni peste kilograme întregi de conspirații.

Prin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, fostul partid de guvernare PSD, astăzi aliat asumat al partidului extremist AUR, încearcă să transforme o discuție echilibrată despre reforma companiilor de stat într-o campanie de isterizare publică.”

Vicepremierul precizează că este „o tactică cinică și profund iresponsabilă” și susține că autorii moțiunii, „care au făcut parte din guvernare și au luat parte la toate discuțiile și deciziile”, aleg să „deformeze deliberat adevărul într-o strategie politică prin care condamnă România la haos și sărăcie”.

În continuare, aceasta a publicat o listă cu exemple de privatizări realizate de PSD în trecut, întrucât, arată aceasta, partidul „s-a trezit astăzi să «apere» companiile românilor de la vânzarea către «străinii» cei răi care vor să ne invadeze țara”.

  • „PSD, care a privatizat Sidex Galați, cu prim-ministrul Adrian Năstase.
  • PSD, care a listat și privatizat Petrom, cu prim-ministrul Adrian Năstase.
  • PSD, care a privatizat Distrigaz Sud și Distrigaz Nord, cu prim-ministru Adrian Năstase.
  • PSD, care a listat Nuclearelectrica, cu prim-ministru Victor Ponta.
  • PSD, care a listat Romgaz, cu prim-ministru Victor Ponta.
  • PSD, care a listat Electrica, cu prim-ministru Victor Ponta.
  • PSD, care a listat Hidroelectrica, cu prim-ministru Marcel Ciolacu.
  • AUR, cu Petrișor Peiu membru în Consiliul de Administrație al Romtelecom la momentul privatizării companiei.
  • AUR, cu Petrișor Peiu președinte al Sidex Galați cu câteva luni înainte de privatizare.
  • AUR, cu Petrișor Peiu administrator special în contextul relansării privatizării Electroputere Craiova.”

Oana Gheorghiu spune că reforma companiilor de stat nu înseamnă vânzarea sau pierderea controlului, ci o administrare mai responsabilă în interesul românilor.

Ea acuză PSD și AUR că deformează intenționat realitatea prin moțiunea de cenzură și creează confuzie, amestecând diferite tipuri de companii și etape ale reformei.

„Sunt amestecate, în mod voit, companii foarte diferite, aflate în stadii diferite și în logici diferite: companii deja listate, companii analizate exploratoriu, companii aflate în procese de reformă, companii strategice, companii cu probleme structurale și chiar companii din industria de apărare. 

Toate sunt puse laolaltă într-un ghiveci pentru a crea impresia unei operațiuni generale și netransparente împotriva bunului public.”

Oana Gheorghiu spune că opoziția, în special PSD și AUR, prezintă intenționat analize sau opțiuni teoretice ca fiind decizii deja luate, pentru a induce panică.

„Un exemplu foarte clar este modul în care este prezentat mecanismul accelerated bookbuilding, ABB. În loc să fie explicat onest ca un instrument recunoscut al pieței de capital, el este tradus propagandistic drept «ocolirea Bursei», «piață neagră» sau «cadou făcut unor cercuri obscure». Este o încercare evidentă de a speria oamenii folosind termeni financiari scoși din context și reambalați politic.”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul: „PSD și PNL formau un mariaj în care PNL era considerat accesoriu”

„Guvernarea responsabilă presupune să analizezi, să compari, să pregătești opțiuni”

Aceasta arată că iresponsabil este și „modul în care se insinuează că orice discuție despre listare minoritară înseamnă automat pierderea controlului statului, sabotaj economic sau subminare națională”.

„Între o analiză de oportunitate și o decizie efectivă este o distanță ca de la AUR până la valorile democratice europene. Tocmai această distincție elementară este ștearsă intenționat din spațiul public, pentru a face loc isteriei.”

Oana Gheorghiu mai acuză PSD și AUR și că folosesc nume de companii importante (CEC Bank, Hidroelectrica, Romgaz sau SALROM) pentru a crea panică, în loc să aibă o dezbatere reală despre reformă. Ea susține că este criticată inclusiv „Reforma 9” fără temei și că procesul normal de guvernare

„Similar este atacată și Reforma 9 și este contestat orice temei procedural sau european, ca și cum simplul fapt că Guvernul analizează opțiuni și construiește instrumente de decizie ar fi, în sine, o vină.

Guvernarea responsabilă presupune să analizezi, să compari, să pregătești opțiuni, să clarifici roluri și să iei decizii în cunoștință de cauză. Și exact asta am făcut pe durata mandatului meu. Alternativa este ceea ce am avut ani de zile la rând: paralizie instituțională, băieți deștepți, ambiguitate și costuri pe care tot românii trebuie să le plătească.”

„Toate aceste acuzații sunt împinse până la insinuări personale”

De asemenea, aceasta arată că cele două partide prezintă în mod fals procesele guvernamentale ca fiind netransparente sau „conspiraționiste”, pentru a crea emoție și panică în loc de argumente reale.

„Toate aceste acuzații sunt împinse până la insinuări personale, fără probe, fără fapte și fără responsabilitate. Când nu ai dovezi, înlocuiești dovada cu acuzații. Când nu poți combate serios o politică publică, încerci să compromiți omul care o susține.

„S-a legat cu lanțul de calorifer”. Declarația explozivă a unui europarlamentar PSD despre Ilie Bolojan, în Parlamentul European

Trebuie să avem dezbatere publică. Trebuie să avem critică. Trebuie să avem întrebări legitime. Dar toate acestea trebuie să se bazeze pe fapte, nu pe isterie. Pe documente, nu pe fantasme. Pe argumente, nu pe panică.”

Nu în ultimul rând, vicepremierul avertizează că moțiunea de cenzură „este un atac asupra României, bazat pe manipulare și știri false, menite să isterizeze opinia publică și să genereze alarmism în societate.”

„Este cu atât mai grav când această confuzie este întreținută de un partid care a fost la guvernare până alaltăieri, care știe foarte bine adevărul, care a luat parte la toate deciziile, dar care alege să sacrifice adevărul pentru o alianță conjuncturală cu extremismul politic.

România are nevoie de calm, de seriozitate și de adevăr. Nu de propagandă isterică. Nu de minciuni ambalate patriotic.

Și cu siguranță nu de știri false, livrate tocmai de către cei care, până ieri, au fost parte din aceeași guvernare.”

Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
mediafax.ro
image
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
fanatik.ro
image
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Momentul în care un bărbat înjunghie 2 oameni în plină zi, pe o stradă din Londra. Ar fi fost un act antisemit
observatornews.ro
image
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Preţurile pentru internet în Egipt. Cât costă să ai acces pe reţelele sociale sau Google în orice moment când eşti în vacanţă
playtech.ro
image
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
fanatik.ro
image
Miliardarul Ion Țiriac recunoaște: ”Absolut că sunt zgârcit! Mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea...”
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Cosmin Olăroiu reziliază și semnează un contract "faraonic"!
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Adevărul despre tezaurul României. Mugur Isărescu spune unde se află, de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
Poveste de film sau realitate? Omul comparat cu James Bond care ar fi fost agent secret și l-ar fi cunoscut pe Stalin
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață

Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele

A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic