Oana Gheorghiu avertizează că moțiunea de cenzură PSD-AUR este „un atac asupra României, bazat pe manipulare și știri false”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a criticat, într-o postare pe Facebook de miercuri, 29 aprilie, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, acuzând PSD de ipocrizie, întrucât „s-a trezit astăzi să «apere» companiile românilor de la vânzarea către «străinii»”, deși, susține ea, a avut un rol în procesele de privatizare.

„Cum se naște o manipulare? Iei un mic adevăr, adaugi câteva elemente unde părerile sunt ușor împărțite, iar apoi torni peste kilograme întregi de conspirații.

Prin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, fostul partid de guvernare PSD, astăzi aliat asumat al partidului extremist AUR, încearcă să transforme o discuție echilibrată despre reforma companiilor de stat într-o campanie de isterizare publică.”

Vicepremierul precizează că este „o tactică cinică și profund iresponsabilă” și susține că autorii moțiunii, „care au făcut parte din guvernare și au luat parte la toate discuțiile și deciziile”, aleg să „deformeze deliberat adevărul într-o strategie politică prin care condamnă România la haos și sărăcie”.

În continuare, aceasta a publicat o listă cu exemple de privatizări realizate de PSD în trecut, întrucât, arată aceasta, partidul „s-a trezit astăzi să «apere» companiile românilor de la vânzarea către «străinii» cei răi care vor să ne invadeze țara”.

„PSD, care a privatizat Sidex Galați, cu prim-ministrul Adrian Năstase.

PSD, care a listat și privatizat Petrom, cu prim-ministrul Adrian Năstase.

PSD, care a privatizat Distrigaz Sud și Distrigaz Nord, cu prim-ministru Adrian Năstase.

PSD, care a listat Nuclearelectrica, cu prim-ministru Victor Ponta.

PSD, care a listat Romgaz, cu prim-ministru Victor Ponta.

PSD, care a listat Electrica, cu prim-ministru Victor Ponta.

PSD, care a listat Hidroelectrica, cu prim-ministru Marcel Ciolacu.

AUR, cu Petrișor Peiu membru în Consiliul de Administrație al Romtelecom la momentul privatizării companiei.

AUR, cu Petrișor Peiu președinte al Sidex Galați cu câteva luni înainte de privatizare.

AUR, cu Petrișor Peiu administrator special în contextul relansării privatizării Electroputere Craiova.”

Oana Gheorghiu spune că reforma companiilor de stat nu înseamnă vânzarea sau pierderea controlului, ci o administrare mai responsabilă în interesul românilor.

Ea acuză PSD și AUR că deformează intenționat realitatea prin moțiunea de cenzură și creează confuzie, amestecând diferite tipuri de companii și etape ale reformei.

„Sunt amestecate, în mod voit, companii foarte diferite, aflate în stadii diferite și în logici diferite: companii deja listate, companii analizate exploratoriu, companii aflate în procese de reformă, companii strategice, companii cu probleme structurale și chiar companii din industria de apărare.

Toate sunt puse laolaltă într-un ghiveci pentru a crea impresia unei operațiuni generale și netransparente împotriva bunului public.”

Oana Gheorghiu spune că opoziția, în special PSD și AUR, prezintă intenționat analize sau opțiuni teoretice ca fiind decizii deja luate, pentru a induce panică.

„Un exemplu foarte clar este modul în care este prezentat mecanismul accelerated bookbuilding, ABB. În loc să fie explicat onest ca un instrument recunoscut al pieței de capital, el este tradus propagandistic drept «ocolirea Bursei», «piață neagră» sau «cadou făcut unor cercuri obscure». Este o încercare evidentă de a speria oamenii folosind termeni financiari scoși din context și reambalați politic.”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul: „PSD și PNL formau un mariaj în care PNL era considerat accesoriu”

„Guvernarea responsabilă presupune să analizezi, să compari, să pregătești opțiuni”

Aceasta arată că iresponsabil este și „modul în care se insinuează că orice discuție despre listare minoritară înseamnă automat pierderea controlului statului, sabotaj economic sau subminare națională”.

„Între o analiză de oportunitate și o decizie efectivă este o distanță ca de la AUR până la valorile democratice europene. Tocmai această distincție elementară este ștearsă intenționat din spațiul public, pentru a face loc isteriei.”

Oana Gheorghiu mai acuză PSD și AUR și că folosesc nume de companii importante (CEC Bank, Hidroelectrica, Romgaz sau SALROM) pentru a crea panică, în loc să aibă o dezbatere reală despre reformă. Ea susține că este criticată inclusiv „Reforma 9” fără temei și că procesul normal de guvernare

„Similar este atacată și Reforma 9 și este contestat orice temei procedural sau european, ca și cum simplul fapt că Guvernul analizează opțiuni și construiește instrumente de decizie ar fi, în sine, o vină.

Guvernarea responsabilă presupune să analizezi, să compari, să pregătești opțiuni, să clarifici roluri și să iei decizii în cunoștință de cauză. Și exact asta am făcut pe durata mandatului meu. Alternativa este ceea ce am avut ani de zile la rând: paralizie instituțională, băieți deștepți, ambiguitate și costuri pe care tot românii trebuie să le plătească.”

„Toate aceste acuzații sunt împinse până la insinuări personale”

De asemenea, aceasta arată că cele două partide prezintă în mod fals procesele guvernamentale ca fiind netransparente sau „conspiraționiste”, pentru a crea emoție și panică în loc de argumente reale.

„Toate aceste acuzații sunt împinse până la insinuări personale, fără probe, fără fapte și fără responsabilitate. Când nu ai dovezi, înlocuiești dovada cu acuzații. Când nu poți combate serios o politică publică, încerci să compromiți omul care o susține.

„S-a legat cu lanțul de calorifer”. Declarația explozivă a unui europarlamentar PSD despre Ilie Bolojan, în Parlamentul European

Trebuie să avem dezbatere publică. Trebuie să avem critică. Trebuie să avem întrebări legitime. Dar toate acestea trebuie să se bazeze pe fapte, nu pe isterie. Pe documente, nu pe fantasme. Pe argumente, nu pe panică.”

Nu în ultimul rând, vicepremierul avertizează că moțiunea de cenzură „este un atac asupra României, bazat pe manipulare și știri false, menite să isterizeze opinia publică și să genereze alarmism în societate.”

„Este cu atât mai grav când această confuzie este întreținută de un partid care a fost la guvernare până alaltăieri, care știe foarte bine adevărul, care a luat parte la toate deciziile, dar care alege să sacrifice adevărul pentru o alianță conjuncturală cu extremismul politic.

România are nevoie de calm, de seriozitate și de adevăr. Nu de propagandă isterică. Nu de minciuni ambalate patriotic.

Și cu siguranță nu de știri false, livrate tocmai de către cei care, până ieri, au fost parte din aceeași guvernare.”