Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul: discuții despre criza politică și programele Rabla și Casa Verde

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine miercuri, de la ora 16.00, la Interviurile Adevărul, pentru a discuta principalele teme politice ale momentului, respectiv moțiunea de cenzură anunțată împotriva Guvernului Bolojan.

Un subiect de interes pentru români este legat de programele de mediu „Rabla” și „Casa Verde”.

Diana Buzoianu va vorbi despre modul în care aceste programe pot continua și despre perspectivele lor de implementare în perioada următoare.

Într-un interviu pentru Adevărul, Diana Buzoianu a declarat că programul „Rabla” pentru persoane fizice, aflat în analiză, urmează să fie îmbunătățit. Aceasta a precizat că, în funcție de bugetul disponibil, autoritățile își propun lansarea unei variante actualizate a programului, care ar putea include și criterii noi privind producătorii, astfel încât aceștia să provină din Europa.

Totodată, ministrul a explicat că, în acest moment, nu a fost propus un buget nou pentru panourile fotovoltaice, prioritatea fiind lansarea unui program dedicat bateriilor de stocare.

„Prioritatea este să vedem dacă putem lansa programul pentru baterii de stocare, care cred că va ajuta foarte mult atât sistemul energetic, cât și la scăderea facturilor. Încercăm să folosim resursele limitate cât mai eficient, pe proiecte care au impact maxim”, a transmis Buzoianu.