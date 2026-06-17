Eugen Tomac, primele declaraţii după încercarea eșuată de a forma un guvern: „La consultări, PNL și PSD au fost deschise pentru un premier tehnocrat”

Eugen Tomac a făcut primele clarificări după ce și-a depus mandatul de premier desemnat, explicând că varianta unui guvern tehnocrat a fost inițial acceptată ca posibilitate de PNL și PSD, dar ulterior a căzut în urma negocierilor politice.

În cadrul unei intervenţii la Digi24, Eugen Tomac a vorbit miercuri, 17 iunie, pentru prima dată, despre retragerea sa din poziția de premier desemnat, descriind perioada negocierilor ca fiind „un moment extrem de tensionat și plin de evoluții” pe scena politică.

Acesta a explicat că, în calitate de consilier al președintelui Nicușor Dan, a participat la consultările cu partidele politice atât înainte, cât și după moțiune, discuții în urma cărora s-a conturat inclusiv varianta unui guvern de tehnocrați.

„Evident că este un moment extrem de tensionat și plin de evoluții pe scena politică. Personal, mi-aș dori ca țara să-și încheie această criză politică pentru că, dacă partidele din Parlament, pro-europene, ar fi fost consecvente cu pozițiile pe care le-au avut nu am fi ajuns în acest impas. În calitate de consilier al președintelui, am avut prilejul de a participa la consultările cu partidele politice și înainte de moțiune și după moțiune. Imediat după moțiune, președintele a consultat partidele politice pentru a căuta o soluție rezonabilă care să pună la aceeași masă toate partidele din fosta coaliție. Opțiunea pe care PNL și PSD pe care nu au refuzat-o a fost aceea de a încerca să formăm un guvern de tehnocrați”, a declarat Tomac.

Ulterior, a explicat el, când au început negocierile cu partidele, în ciuda faptului că a propus oameni cu experienţă, „perspectiva s-a schimbat” după ce Ilie Bolojan a anunţat că PNL nu va susţine acest guvern, astfel încât a luat decizia de a se retrage.