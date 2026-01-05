Un stomatolog de 35 de ani s-a sinucis în propriul cabinet din Călărași

Un medic stomatolog din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără viață duminică dimineață, chiar în cabinetul său. Gestul extrem a șocat întreaga comunitate, apropiații declarând că nimeni nu bănuia că tânărul ar fi trecut printr-o astfel de dramă.

Duminică, 4 ianuarie, în jurul orei 07:20, bărbatul născut pe 30 iulie 1990 a fost găsit spânzurat într-un cabinet stomatologic situat la parterul unui imobil din zona Poșta 4, potrivit Călărași Press.

Surse apropiate familiei spun că medicul nu era cunoscut cu probleme personale, nu avea datorii sau conflicte și nu dădea semne că ar trece printr-o criză.

Bărbatul avea domiciliul în zona H17 din Călărași și a fost găsit în spațiul profesional al cabinetului său, fapt care ridică numeroase întrebări privind ultimele momente ale vieții sale.

Ancheta poliției

Zona a fost izolată rapid de polițiști, care au demarat o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele morții.

La fața locului au ajuns polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că nu existau semne vizibile de violență, cu excepția semnului lăsat de spânzurare.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.