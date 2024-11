Serviciul de securitate al Ucrainei a venit cu un răspuns la solicitarea României, după ce țara a solicitat un răspuns cu privire la interdicția lui Simion în Ucraina.

„Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile privind activitățile anti-ucrainene sistematice ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia.

Declarațiile lui Simion George au drept scop discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră.

Profitând de această ocazie, permiteți-mi să vă exprim asigurarea celui mai înalt respect și stimă.”, transmite instituția ucraineană.

Președintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteș, declarase marți că George Simion ar fi avut întâlniri cu ofițeri GRU, de aceea și interdicția în Ucraina și Republica Moldova.

„Este un lucru diferit, acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare, în care unul din candidaţi, George Simion, s-a întâlnit, a avut întâlniri cu ofiteri ai GRU şi inclusiv a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri de susţinere electorale. (..) Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”, a spus preşedintele comisiei pentru controlul SRI.

Premierul anunță vineri că documentul privind restricția în Ucraina a fost obținut de statul român, iar pentru consultarea acestuia, trebuie făcută o solicitare 544, scrie News.ro.

„Am vorbit colegii mei, am vorbit şi eu direct şi mă bucur să vă anunţ că, din acest moment - pentru că totuşi consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României - Din acest moment, cine va face solicitare pe 544, imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autorităţile din Ucraina”, a precizat premierul.

Solicitarea 544 face referire la Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cu ajutorul acestei legi, pot fi făcute solicitări cu privire la publicarea de informații de interes public instituțiilor publice.

La 1 octombrie 2018, George Simion a fost declarat persona non grata în Republica Moldova pentru o perioadă de 5 ani. La baza acestei decizii a stat comportamentul inadecvat și provocator al unor persoane, în timpul Marșului Unirii. La acel moment, nu li s-a permis trecerea frontierei cu Republica Moldova.

Inspectoratul General pentru Migrație al Moldovei a declarat că „a emis o decizie de prelungire a termenului declarării străinului ca persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de încă 5 ani”, scrie Newsmaker.